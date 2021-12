C-LM, tranquila ante la situación, cree que los datos sanitarios no justifican endurecer restricciones

TOLEDO, 10 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que está "razonablemente tranquilo" con la evolución de la pandemia en la región y considera que los datos sanitarios no justifican endurecer las medidas. "No parece que tengamos nubarrones en el horizonte como para tener que tomar medidas muy serias o muy restrictivas", ha puntualizado su portavoz, Blanca Fernández.

Después de que el Ejecutivo regional se fijara el 15 de diciembre para estudiar la situación de cara a planear la Navidad, Fernández ha recordado que ya en otras ocasiones ha afirmado que "en el horizonte" el Gobierno castellanomanchego no contemplaba nuevas medidas restrictivas a no ser que los datos epidemiológicos lo justificaran y "no parece que en este momento lo justifiquen".

"En este momento estamos tranquilos porque tenemos la segunda mejor evolución de la pandemia en todo nuestro país a 14 días y la mejor a una semana", ha afirmado a preguntas de los medios la también consejera de Igualdad en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados esta semana por el Consejo de Gobierno.

Ha informado de que en este momento, en la región, hay 90 ó 91 personas hospitalizadas en cama convencional y 28 en UCI, datos --ha apuntado-- "por debajo de la media nacional".

"Afortunadamente estamos evolucionando muchísimo más despacio que el conjunto de la media nacional y por supuesto muy por debajo que comunidades autónomas que en este momento pueden tener una situación más delicada como pueden ser La Rioja o País Vasco, que viven la evolución de la pandemia de otra manera", ha añadido Fernández.

No obstante, ha apuntado que si hay que tomar medidas se van a tomar, pero "las medidas se toman porque haya que tomarlas y porque objetivamente la situación epidemiológica lo diga". "Ya tenemos experiencia suficiente como para no temblarnos el pulso cuando tenemos que tomar decisiones", ha abundado.