Caballero ve "muy bueno" y "muy asumible" planteamiento de Hacienda a la FEMP

Vigo, 24 jul (EFE).- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, considera "muy bueno" y "muy asumible" el planteamiento del Ministerio de Hacienda para que las entidades locales puedan participar en la reconstrucción del país tras la pandemia.

En su última propuesta, Hacienda plantea no exigir este año el cumplimiento de la regla de gasto, lo que para los alcaldes del PP no es ninguna concesión del Gobierno, porque ya daban por hecho que en la actual situación de crisis todas las administraciones iban a incumplir la regla de gasto.

Caballero, que dice desconocer que haya "ningún alcalde del PSOE que se oponga" a dicha propuesta, aunque "no digo que no lo haya", porque "no hablo con todos", se ha referido a los dos aplazamientos de la junta de gobierno de la FEMP que debía validarla afirmando que "seguimos en la conversación".

En todo caso, el también alcalde de Vigo ha insistido en que el planteamiento de Hacienda "es muy bueno para las corporaciones locales".

"Pasamos de una situación en la que con el Gobierno del PP se hizo una ley que impedía usar remanentes a una propuesta en la que Gobierno asume el déficit que significa usar esos remanentes. Nada menos", ha enfatizado.

El Gobierno mantiene la propuesta inicial que se basa en que los ayuntamientos constituyan voluntariamente un préstamo a favor del Estado por el importe de sus remanentes.

En principio, este año y el próximo, los ayuntamientos podrían movilizar un total de 5.000 millones de euros, resultado del 35 por ciento de los remanentes que, voluntariamente, las entidades locales entregarían al Ministerio de Hacienda. El resto del préstamo lo devolverían en 10 años.

Los ayuntamientos podrán destinar este dinero a la agenda urbana y de movilidad sostenible (oferta de vivienda de alquiler o construcción de carriles bici), política de cuidados para personas mayores y dependientes, ayuda a domicilio y teleasistencia y cultura.