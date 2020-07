Cae la petición en las Cortes Valencianas de que el Congreso investigue a Juan Carlos I con la abstención del PSPV

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

El pleno de Les Corts ha rechazado este jueves la petición de Compromís de que el parlamento valenciano apoye una investigación en el Congreso sobre la Casa Real y la fortuna de Juan Carlos I, tras el proceso de la Fiscalía suiza y las informaciones que apuntan a comisiones ilegales de países como Arabia Saudí.

Esta propuesta urgente, con el apoyo de Unides Podem, no ha salido adelante gracias a la abstención del PSPV y al voto en contra de toda la oposición (PP, Ciudadanos y Vox).

Compromís aludía a las presuntas irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real y a la supuesta trama financiera 'off-shore' a la que apuntan Suiza e informaciones de medios internacionales.

Pedía apoyar una "amplia" comisión de investigación en el Congreso, algo que ya rechazó la Mesa de la Cámara Baja en base a un informe de los letrados, y destinar la herencia de Juan Carlos I a fortalecer sanidad, educación y servicios sociales, así como remitir una copia del acuerdo a la Zarzuela.

El PSPV presentó una enmienda, no aceptada por la coalición, en la que centraba la petición en el rey emérito y mostraba su preocupación por los presuntos fondos ilícitos. Los socialistas también querían mostrar su confianza en la justicia y el "deseo" de que los fondos de la herencia se dedicaran al Estado del Bienestar.

En el debate, celebrado el martes, el síndic de Compromís, Fran Ferri, sostuvo que el rey emérito "se pensaba intocable y por eso hizo lo que hizo, con centenares de miles de euros presuntamente en B para financiar sus escapadas y caprichos y los de su familia". Y supuestamente lo hizo, recalcó, "en el peor momento de la crisis cuando su pueblo se quedaba sin trabajo, tiraban a la gente de sus casas y nuestros jóvenes se iban a trabajar adonde fuera".

Como síndic socialista, Manolo Mata reconoció que es "impresentable" que Juan Carlos I dijera que la justicia es igual para todos y lamentó que Compromís no aceptara su petición y "no haya un pronunciamiento del parlamento valenciano". "El PSOE no es sospechoso de tener las ideas que tiene: siempre ha sido republicano pero acepta las reglas del juego", aseveró.