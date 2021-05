Cali marcha en silencio para pedir el fin de los bloqueos y la violencia

Cali (Colombia), 25 may (EFE).- Vestidas con camisetas blancas y agitando banderas de Colombia miles de personas salieron este martes a las calles de Cali (suroeste) y en otras ciudades del país para rechazar la violencia, el vandalismo y los bloqueos relacionados con las protestas contra el Gobierno que cumplen 28 días.

La "Marcha del silencio" fue convocada por distintos sectores de la sociedad caleña que con el mensaje de "Cali somos todos" reclaman la vuelta a la normalidad en esa ciudad, capital del departamento del Valle del Cauca, y las más afectada por las protestas y los bloqueos.

"Queremos manifestarnos de manera pacífica pidiendo que no nos bloqueen más la ciudad, que no generen más violencia, que no generen más división (...) simplemente queremos poder trabajar, generar empleo", dijo a Efe un hombre llamado Juan Manuel.

La iniciativa fue respaldada por jóvenes, empresarios, artistas y representantes de diversos gremios que partieron desde el Boulevard del Río hasta la plazoleta Jairo Varela, en donde queda la Alcaldía.

Allí los manifestantes expresaron consignas en favor de poder regresar a la normalidad, al tiempo que enarbolaron pancartas en las que se podían leer mensajes como "¡No más bloqueos, queremos trabajar!", "Hay dos millones de empleos en riesgo" o "Por el respeto a los derechos humanos de todos".

Esa ciudad, la tercera de Colombia, ha sido la más afectada por las acciones de vándalos que desde el mismo 28 de abril, día en que comenzaron las protestas contra el Gobierno colombiano, han saqueado comercios, quemado estaciones y autobuses públicos, atacado edificios públicos y privados, entre otros desmanes.

Las multitudinarias manifestaciones en el país, que este jueves cumplirán un mes, lograron que el presidente colombiano, Iván Duque, retirara la reforma fiscal y que el Congreso archivara la no menos polémica reforma a la salud, pero han perdido fuerza con el paso de los días y por el cansancio de los ciudadanos con la parálisis de actividades y las pérdidas económicas.

Los promotores de las protestas piden ahora que el Gobierno rechace la brutalidad policial y que tome medidas para garantizar el derecho a la protesta pacífica, así como mejoras en salud, educación y oportunidades de trabajo.

Según la Fiscalía, al menos 43 personas han fallecido en estos días, aunque solo "17 de ellas tienen nexo directo en el marco de las protestas".

POR EL REGRESO AL TRABAJO

Las marchas de este martes en Cali por el fin de las protestas y los bloqueos que causan desabastecimiento se repitieron en ciudades como Neiva y Popayán, capitales de los departamentos del Huila y Cauca, respectivamente, en donde los participantes levantaron pancartas que decían "Basta ya".

En las tres ciudades los manifestantes reclamaron que se levanten los bloqueos para poder regresar a sus trabajos y evitar el cierre de las empresas y el consecuente desempleo.

"Cali se cansó de estar secuestrada, el Valle del Cauca se cansó de estar secuestrado, el suroccidente se cansó de estar secuestrado", dijo a Efe el senador Gabriel Velasco, del Centro Democrático, partido al que pertenece el presidente Duque.

El congresista añadió que la "Marcha del silencio" es una iniciativa ciudadana en la que la gente sale a rechazar los bloqueos y piden que la dejen regresar a sus trabajos y poder tener derecho a la salud.

"Las personas no consiguen alimentos, están costosos, las personas que viven del día a día no comen" insistió Velasco quien reiteró que el mensaje de las personas es "claro y pacífico".

Empresarios de Cali aseguran que por los bloqueos llevan casi un mes sin poder trabajar, que los insumos para sus industrias tienen sobrecostos del 200 y hasta el 300 % y que en algunos casos la situación los ha forzado a hacer despidos de trabajadores. EFE

