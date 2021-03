Calviño dice que le sorprendió la marcha de Iglesias ante tanto trabajo por hacer

Madrid, 25 mar (EFE).- La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha afirmado que le sorprendió la marcha de Pablo Iglesias del Gobierno ante todo el trabajo que le quedaba por hacer en materia de servicios sociales, pobreza infantil o brecha de género y que le cuesta pensar que "alguien no tenga ganas de afrontar esto".

"Me sorprendió la decisión porque hay mucho por hacer en el ámbito de los servicios sociales para desplegar la agenda 2030 de luchas contra la pobreza infantil, para reducir la brecha de género o para establecer un sistema de cuidados para los mayores", ha recalcado en una entrevista en Antena 3 en la que se ha mostrado sorprendida de que Iglesias no continuara al frente de este ministerio.

"Queda mucho por hacer, me cuesta creer que alguien no tenga ganas de afrontar esto, pero no soy yo quien para juzgar las decisiones de otras personas", ha puntualizado Calviño, toda vez que entre los dos ministros se han desvelado muchas discrepancias en los últimos años.

Calviño ha indicado que el Gobierno ha puesto entre sus prioridades de legislatura la reducción de las desigualdades con la implementación del Ingreso Mínimo Vital para luchar contra la pobreza, así como con los permisos de paternidad y maternidad iguales y con la mejora de pensiones más bajas.

La cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030 estará dirigida por la actual secretaria de Estado, Ione Belarra, previsiblemente la próxima semana, ya que Iglesias ha anunciado que el próximo martes acudirá al último Consejo de Ministros con el fin de poder concurrir a las elecciones de la Comunidad de Madrid.