Calvo, ante la actitud marroquí con Ceuta y Melilla: "No hay tema. Son españolas"

Madrid, 22 dic (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha respondido este martes de forma tajante a la reivindicación del primer ministro marroquí, Saadedin Otmani, sobre Ceuta Melilla subrayando que "no hay tema" y que ambas ciudades son españolas.

Calvo se ha referido en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros a las palabras de Otmani durante una entrevista y que motivaron que el Ejecutivo pidiese explicaciones a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich.

No ha desvelado el contenido de esas explicaciones, pero la vicepresidenta ha recalcado que este no es un asunto que admita debate alguno.

"No hay tema. Ceuta y Melilla son españolas. No hay tema. Lo conoce muy bien el Gobierno marroquí. Esto no lo discute el Gobierno de España ni lo discutimos en este país", ha sentenciado.