Calvo, del acto de Colón: "No aporta ni ayuda nada, es sólo enfrentamiento"

Madrid, 11 jun (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho este viernes que la protesta de PP, Vox y Cs en la plaza de Colón de Madrid de este domingo contra los indultos a los líderes independentistas "no aporta, ni ayuda nada" y sólo es "una vuelta más de un bucle de enfrentamiento" en Cataluña.

Calvo ha justificado la movilización en que hay formaciones que "necesitan enfrentar España-Cataluña y Cataluña-España para vivir políticamente".

"Por eso, Colón solo significa una vuelta más de un bucle de enfrentamiento, de quienes piensan que la única manera de abordar Cataluña es simplemente el enfrentamiento", ha declarado la vicepresidenta a los medios antes de participar en la reunión del patronato de la Fundación Cermi Mujeres en Madrid.

Para Calvo, "la gran obligación de una democracia es construir lealtad y espacios de respeto y encuentro, incluso con quienes están a las antípodas de tu proyecto", en vez de "la bronca continua de la que no sale el PP".

Ha remarcado que no es positivo "hacerse fotos en Colón sin ningún argumento, sin ninguna propuesta" a la situación provocada "desde el independentismo hasta la desidia absoluta del PP".

"No significa nada, no aporta nada, no ayuda nada. Y desde luego lanza un mensaje del que tenemos que salir ya", ha advertido.

De Vox "no se espera nada", ha añadido la ministra de la Presidencia, quien, en cambio, ha lamentado que el PP no aporte propuestas para remediar la crisis política catalana.

Ha invitado al partido de Pablo Casado a hacer "autocrítica de qué es lo que han hecho en Cataluña", tras recordar que, al igual que Cs, "se han quedado sin electorado" en esta comunidad autónoma.

"¿Significará algo? ¿Significará que no la entienden? ¿Significará que no la escuchan? ¿Significará que no saben cómo tener a Cataluña en España? Justo enfrente de eso es donde está la política del Gobierno", ha contrapuesto.

La solución al problema en Cataluña, ha apuntado Calvo, se resuelve con procedimientos democráticos y con un proyecto de integración territorial.

"No hay nada más lejos del independentismo que la propuesta socialista, que fue la vencedora en Cataluña. No hay nada más lejos que pensar que Cataluña pudiera estar mucho mejor fuera de España", ha rebatido Calvo frente a quienes critican que se conceda el indulto a los líderes del "procés".