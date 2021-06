Calvo acusa al PP a ir a Colón "detrás" de la "ultraderecha" de Vox y Gamarra censura que haga interlocutor a Junqueras

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado al PP de acudir a la Plaza de Colón este domingo "detrás" de la "ultraderecha de Vox para "seguir enfrentando a Cataluña con España" y "España contra Cataluña", al tiempo que ha destacado el hecho de que haya 'barones' del PP que ya hayan anunciado que no van a "acompañar al presidente Casado a la segunda parte de la foto de Colón", en alusión a Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco o Juanma Moreno.

Así ha respondido en la sesión de control al Gobierno a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha indicado que el referéndum pactado es "la coartada perfecta" y se ha mostrado convencida de que la decisión de los indultos "está ya tomada" pero están esperando al "momento perfecto". "No nos tomen por tontos y no nos tomen el pelo", ha proclamado.

La dirigente 'popular' ha asegurado que los indultos no van a conseguir que los condenados por sedición y malversación vuelvan a delinquir. Además, ha añadido que "no se conforman" porque no quieren indultos sino la amnistía.

Dicho esto, ha emplazado a la vicepresidenta a explicar en el Congreso por qué acepta el Gobierno de Pedro Sánchez "como interlocutor oficial a un condenado por sedición y malversación". "Le pido que lo explique, si es que puede", la ha retado.

Calvo ha criticado que el PP vaya a Colón a protestar contra los posibles indultos "detrás" de Vox y ha dicho que "no son la alternativa ni tienen nada en lo alto de la mesa". Además, ha resaltado que el Gobierno actual es "heredero del desastre" que dejó el PP que intentan "resolver de manera constitucional y digna". "No nos ayudan pero déjenos en un poco de calma para la población de este país a la que ustedes inquietan".

