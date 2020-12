Calvo afea al PP que "tenga dos discursos a veces diferentes" sobre el CGPJ

A Coruña, 9 dic (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afeado este miércoles al PP que "tenga dos discursos a veces diferentes" sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una cuando negocia "sin foco" y otra cuando "se trata de confrontar con el Gobierno de España".

El PP ha sumado hoy un nuevo obstáculo para desbloquear la renovación del CGPJ, en funciones desde hace dos años, al anunciar que un eventual indulto a los condenados por el "procés" "no favorecería" el acuerdo con el PSOE.

Calvo ha dicho, en declaraciones a los periodistas en A Coruña, que se ha decidido a través de los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno activar la regulación de la situación del consejo en funciones porque ya tendría que estar renovado.

"El PP no tiene ninguna razón para no renovar el Consejo General del Poder Judicial -ha enfatizado la vicepresidenta- y desde luego si la tiene convendría que no tuviera dos niveles distintos sino que nos enteráramos explícitamente del porqué".