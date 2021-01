Calvo apela a la dignidad de los políticos para vacunarse solo cuando toque

Madrid, 20 ene (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recriminado este miércoles la actitud de los políticos que han aprovechado su posición para vacunarse antes de tiempo contra la covid-19 y ha apelado a la dignidad y ética de los cargos públicos para recibir la vacuna cuando les toque.

Calvo, en una entrevista en Cuatro, ha dicho que reprocha esas actitudes a todos por igual, ya que se han ido conociendo casos que afectan a diversos partidos.

"A mí, si me llaman para vacunarme, ya me encargaré de decir que cuando me toque, en el grupo y fecha que me toque y no en otra. Es esa la dignidad y la ética correspondiente a un cargo público", ha señalado.

Los casos de vacunación indebida que se han ido conociendo ha dicho que suponen un "deshonor" para quienes protagonizan esas situaciones, pero ha hecho hincapié en que son casos puntuales.

Frente a ellos ha considerado que lo importante es que España se sitúa como el segundo país europeo en ritmo de vacunación.

La vicepresidenta ha defendido la gestión del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que compatibilice su labor al frente del departamento con su candidatura a la presidencia de la Generalitat.

También ha destacado la tarea del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aunque al ser preguntada por sus declaraciones en las que responsabilizó a la ciudadanía del aumento de casos en la tercera ola al relajar su comportamiento en las navidades, ha dicho que a lo mejor se utilizan a veces expresiones que no son las mejores.

"Todos estamos en una situación de cansancio, de hipersensibilidad (...) pero es verdad que cuando se afloja algo en una situación de esta naturaleza, luego se viven las consecuencias", ha añadido.

Pero ha insistido: "Son situaciones a las que nadie sabe cómo enfrentarse y es verdad que puede haber expresiones más afortunadas y menos afortunadas".