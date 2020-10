Calvo avisa al PP que el Gobierno para la reforma del CGPJ "el tiempo justo" hasta que den "señales" para su renovación

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha avisado este jueves al Partido Popular que el Ejecutivo paraliza la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "el tiempo justo" hasta que el PP dé "señales de buena voluntad" y ha asegurado que "en absoluto" le preocupa las advertencias del Consejo de Europa sobre la reforma porque la propuesta "está dentro" de la Constitución.

La dirigente del PSOE ha señalado que está acostumbrada a "intervenciones durísimas" del líder de los 'populares', Pablo Casado, "sin distinguirlo de Vox" y ha aclarado que en su discurso de la moción de censura ha encontrado una "novedad de palabra".

Calvo ha recordado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le ha invitado a retomar las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces y, pese a la "mano tendida", las declaraciones posteriores de dirigentes del PP han regresado al "lenguaje" de "vencedores y perdidos". "Tenemos una proposición. La paramos el tiempo justo", ha subrayado en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Preguntada por si ha paralizado la propuesta de PSOE y Unidas Podemos por las advertencias europeas, la vicepresidenta primera ha dicho que "en absoluto" y que, desde el Ejecutivo, tomaron la decisión "para ver si el PP dice de verdad" que quiere renovar el CGPJ.

En este sentido, Calvo ha defendido que la proposición planteada por los partidos que forman el Gobierno de coalición "está dentro de la constitucionalidad más absoluta" y se produce "como resultado de una situación desesperante". "El PP lleva dos años negándose. El Gobierno tiene que hacer algo", ha recordado.

Con todo, Calvo ha asegurado que no se va a "cambiar la forma de elegir los jueces" con el planteamiento de PSOE y UP. "Llegan mediante mérito y capacidad. Ese es el titular que se ha quedado. Nadie ha propuesto modificar ningún elemento de la Constitución", ha insistido, al tiempo que ha acusado a los 'populares' de desinformar "de manera intencionada".

"No tenemos ninguna inquietud --con Europa. No hemos retirado la propuesta. Hemos dado tiempo para ver si es verdad la buena intención del PP", ha apelado Calvo, que ha recalcado que es la formación de Pablo Casado la que "debe explicar" en la UE por qué no renueva el CGPJ. Así, ha afirmado que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, representa al Gobierno de coalición. "Pensábamos que había quedado claro que los 350 escaños representan la diversidad legal y legítima. Nos guste más o menos", ha apuntado.

Sobre el discurso de Casado en la moción de censura, Calvo ha explicado que "habrá que ver" si el PP cambia de posición porque "tienen que sostener sobre Vox" gobiernos autonómicos y locales "que nunca debieron existir".