Calvo solo contempla la gobernabilidad en Cataluña e insta a ERC a decidir "dónde quieren estar" tras las elecciones

Apuesta por un gobierno "progresista" y dice que los socialistas saben distinguir a sus "adversarios políticos"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este jueves que no imagina "otro escenario" en Cataluña que no sea el de la gobernabilidad para abrir "una nueva puerta" a un "espacio radicalmente distinto" en el que el independentismo no intente "meter" a los ciudadanos "en una situación injusta y alocada".

"Tendrá que ser un independentismo, y ERC lo dice aunque ahora no porque está en campaña, que tiene que estar en otros parámetros. No hay una base", ha sostenido Calvo en una entrevista en Ser Cataluña, recogida por Europa Press, en la que ha instado a la formación soberanista a decidir "dónde quieren estar" el día posterior a los comicios.

En esta línea, la vicepresidenta ha reconocido que ERC tomará "sus decisiones con arreglo" a sus propios intereses al tiempo que ha recordado que la "estabilidad" del Ejecutivo no depende del apoyo del partido que lidera Oriol Junqueras. "Al día siguiente (de las elecciones) sigue el Gobierno de España, y ellos verán dónde quieren estar", ha insistido.

Así, Calvo ha repetido que no calcula que Cataluña quede varada y ha asegurado que "todos los grandes partidos" son conscientes de que a la comunidad autónoma "hay que sacarla del lugar de embarrancamiento" en que la metió el independentismo. "Nadie en su sano juicio", ha continuado, va a "abocar a Cataluña a que no haya gobernabilidad".

La vicepresidenta, que ha apostado por un gobierno progresista, ha recordado que serán los socialistas catalanes y su candidato, Salvador Illa, los encargados de definir las alianzas postelectorales. Con todo, ha recordado que el PSOE, pese a estar en las "antípodas del independentismo", reconoce a sus "adversarios políticos".

CATALUÑA PONDRÁ FIN A UNA DÉCADA ALOCADA Y FRACASADA

Eso no quiere decir, ha explicado Calvo, que los socialistas contemplen el bloqueo institucional "por mucho que los resultados estén ajustados", ya que a su juicio los últimos diez años "han tenido que dejar una lección en todo el mundo", y especialmente en los catalanes, "que se han dado cuenta" de que por la vía independentista "no se puede".

"Este último episodio del independentismo catalán es la historia de un intento completamente alocado y fracasado", ha continuado la vicepresidenta, que ha opinado que con el fortalecimiento de la Unión Europea no cabe una nueva "intentona fracasada y esperpéntica" del separatismo, que "ha llegado a su techo".

A su juicio, el encargado de "sacar" a Cataluña de este impasse será quien esté "en un espacio de realidad", alejado de los "debates teóricos y nominales". "El independentismo está intentando colocar un mensaje que ya no entra en la sociedad catalana. No se debaten en ganar las elecciones, sino en que van a hacer el día después, porque esta década se ha acabado", ha apostillado.

Por último, Calvo ha afeado al portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, sus críticas por el empeño de los socialistas en mantener las elecciones el 14 de febrero. "Las elecciones las ha convocado el parlamento de Cataluña", ha recordado la vicepresidenta, que ha criticado que el Govern se atreviese a "suspender" los comicios, algo "ilegal en democracia".

En este contexto, Calvo ha recordado que el PSC fue el único partido que protegió la democracia de los "cálculos" electorales de los independentistas y ha recordado que la situación en País Vasco y Galicia fue distinta, puesto que allí "hubo unanimidad" entre todas las formaciones sobre el aplazamiento de las elecciones.

"Que se dejen de ambages, que vamos a que las urnas hablen", ha espetado Calvo, que ha criticado que el independentismo se jacte de que no hay "nada más democrático" que las urnas hablen y, ahora que toca votar, quieran retirarlas.