Calvo defiende el adelanto de primaras andaluzas y avisa de que "esto no va de cada quién" y pone de ejemplo el PSC

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y dirigente socialistas, Carmen Calvo, ha defendido este jueves la necesidad de celebrar cuanto antes las primarias del PSOE en Andalucía para que el partido esté preparado ante un posible adelanto electoral, y ha puesto de ejemplo cómo se comportó el PSC ante las catalanas, cuando su líder Miquel Iceta, dio un paso atrás para que el exministro Salvador Illa encabezara la candidatura.

"Esto no va de que cada quien, esto va de que la Ejecutiva Federal tiene que ser responsable nada más y nada menos que de afrontar, no sabemos cuándo, unas elecciones en Andalucía", ha defendido en una entrevista en Onda Cero.

De este modo, Calvo ha defendido la decisión que va a tomar la Comisión Ejecutiva Federal este jueves por la tarde de celebrar en junio las primarias en Andalucía para elegir ya a su candidato a la Junta; una postura a la que ahora se ha sumado la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, con su petición a Ferraz para que las adelante, a pesar de su rechazo las últimas semanas.

Según Calvo, la Ejecutiva Federal tiene la "obligación" de tomar esta decisión porque "en Andalucía puede ocurrir cualquier cosas" y tiene que estar "preparado" y porque, además, el PSOE "es una organización única en toda España. "No somos un puzle de taifas", ha apostillado.

Y este punto, ha recordado "el comportamiento" que tuvo "en plena pandemia" el PSC, su único partido "hermano", "cuando se han acercado unas elecciones catalanas", en clara alusión al cambio de se produjo de Iceta a Illa como cabeza de cartel para afrontar la cita con las urnas con más posibilidades, como argumentaron entonces.

No obstante, Calvo no ha querido posicionarse sobre si el candidato a la Junta debe ser el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, quien cuenta con el apoyo de los críticos del PSOE en Andalucía y de Ferraz, pero todavía no ha formalizado su candidatura.

"Yo, como militante andaluza, diré lo que opino", ha asegurado tras defender, eso sí, que la Ejecutiva es neutral porque al candidato le elegirán las bases en primarias.