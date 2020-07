Calvo defiende que Sánchez ha hecho un trabajo en Europa "absolutamente bueno" para los intereses de España

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, ha defendido este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a primeros ministros de otros países, ha hecho un trabajo en Europa "absolutamente bueno para los intereses de España", planteando desde hace meses que había que contar con fondos de manera directa y con proyectos determinados para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus, "sin dejar a nadie en el camino".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla tras realizar una visita a la fosa común de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando, Calvo ha manifestado que es "indiscutible" que Pedro Sánchez tiene acumulado "un capital importante de trabajo activo en Europa", ya que en la anterior legislatura volvió a llevar a España a Europa después de que el Gobierno que presidió el PP hubiera "abandonado el espacio internacional y europeo".

Se ha mostrado convencida de que Sánchez se ha convertido en un "líder significado y absolutamente importante en las decisiones comunitarias". "Ha hecho la estrategia previa de colocar la necesidad de que Europa responda de una manera solidaria en el marco del estado del bienestar ante la pandemia que ha sufrido toda Europa", ha apuntado.

La vicepresidenta ha indicado que eso ha sido "un gran logro" porque hace un mes y medio aproximadamente, el debate era si habría fondos o no y si Europa iba a responder de manera solidaria o no y eso ya está "conseguido". "Desde luego, alguna parte le habrá correspondido al presidente del Gobierno de España, que se ha fajado muy bien para que no tuviéramos la callada por respuesta", ha apuntado.

La vicepresidenta ha agregado que ahora toca negociar y afinar y, como en todas las negociaciones, se requiere paciencia y cada uno tendrá que "ceder un poco".