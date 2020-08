Calvo defiende: "Todo el Gobierno ha estado representado" en la reunión con Cs

Madrid, 3 ago (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha subrayado este lunes que "todo el Gobierno" ha estado representado en el encuentro que ha mantenido con Ciudadanos, una reunión "absolutamente necesaria" con este grupo que ha "ayudado" al Ejecutivo en momentos difíciles.

Calvo ha hecho estas declaraciones al salir de la reunión que ha mantenido, junto con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, con miembros de la dirección de Cs, encabezada por Edmundo Bal.

Se trata de la segunda reunión de ambas partes en dos meses, y en esta ocasión se ha centrado en evaluar las medidas económicas y sociales que se han aprobado para paliar los efectos de la pandemia, que han provocado una caída del PIB del 18,5 por ciento y la destrucción de un millón de empleos en el segundo semestre del año.

Un día después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, denunciase que Ciudadanos había vetado la presencia de ministros de Podemos en la reunión, Calvo ha asegurado que no existe "ningún enfado" por parte de la formación morada.

Y al ser preguntada sobre si Podemos no se sentía representado en este encuentro, la vicepresidenta primera ha dicho que siempre que hay un ministro del Ejecutivo en una reunión "está todo el Gobierno representado".

"A mí me representó el sábado la ministra de Trabajo estupendamente en las islas Baleares; cuando hay un miembro del Gobierno, está el Gobierno", ha insistido Calvo, quien ha señalado que ésta es una reunión "absolutamente necesaria" para mantener informado a Cs y escucharlo también.

Ha señalado que el partido naranja "ha ayudado en momentos complicados al Gobierno, por ejemplo para sostener el estado de alarma" cuando había que afrontar "lo peor de la pandemia".

Por su parte, Edmundo Bal ha asegurado a los periodistas a la salida de la reunión que Cs no ha vetado la presencia de Podemos: "No hay vetos, no tenía objeto la presencia de Podemos aquí, porque no son temas de su competencia", ha subrayado.

En todo caso, Ciudadanos también ha salido conforme con los resultados y, según han dicho a EFE fuentes de la formación naranja, todo ha ido bien y la comunicación ha sido fluida.

Será ahora el portavoz adjunto el que dé cuenta en una rueda de prensa de los detalles de esta segunda reunión tras la que mantuvieron el pasado 12 de junio y de la que entonces dijo estar satisfecho con el cumplimiento por parte del Gobierno de los compromisos a los que habían llegado.