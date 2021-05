Calvo dice que los indultos "no ponen en solfa una sentencia" y responde al Supremo: "Esto no es un debate jurídico"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este viernes que la concesión de indultos "no ponen en solfa una sentencia" y ha respondido al Tribunal Supremo que la decisión sobre la medida de gracia "no es un debate jurídico", sino una cuestión política "que decide" el Ejecutivo.

En una entrevista en Canal Sur TV, recogida por Europa Press, Calvo ha dejado claro que "si alguien no entiende que el Gobierno tiene que intentar por todos los medios tomar decisiones que ayuden" a que Cataluña salga del "bucle melancólico y frustrante" que supone "romper el orden constitucional sin que lo puedan conseguir es que no tiene memoria".

Así, y después de que los magistrados del Supremo se hayan expresado contrarios a conceder el indulto a los líderes del 'procés', la vicepresidenta ha insistido: "Son un instrumento que nada tiene que ver con el hacer del Poder Judicial, no pone en solfa una sentencia, no critica, no entra en ese terreno".

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))