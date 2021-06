Calvo dice que los posibles indultos no tardarán y reta a PP, Vox y Cs a hacerse la foto en Colón: No sean cobardes

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este jueves que los expedientes sobre las peticiones de indulto para los condenados por el procés "no tardarán mucho en llegar" al Consejo de Ministros, aunque no ha precisado cuándo.

Además, ha defendido la apuesta del Ejecutivo por el diálogo, y ha criticado la actitud de la derecha, basada en la "nada" y "cobarde". Por ello, ha retado a PP, Vox y Ciudadanos a que se hagan esa "foto" que pretenden evitar reeditar durante la movilización contra los indultos de la Plaza de Colón del domingo a la que asistirán.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, la 'número dos' del Gobierno ha explicado que el Ministerio de Justicia está "terminando" los expedientes sobre los indultos. "En cuanto estén terminados, que no tardarán mucho, irán al Consejo de Ministros", ha asegurado.

A este respecto, ha defendido que el Gobierno no va a eludir abordar esta "decisión política", y que además es totalmente legal, en contra de las "mentiras" que, según ha denunciado, está lanzando la derecha.

"Se tramitan como todo. El instrumento jurídico del indulto existe en todas las democracias. ¿Por qué tienen las democracias el indulto? Porque forma parte del juego de pesos y contrapesos de los tres poderes. Ninguna democracia se ha desprovisto del indulto. Eso es lo que tiene que saber esta derecha que está enredando", ha criticado.

Según Calvo, no es verdad que el Gobierno esté "caducado", ni que los indultos sean ilegales, que no se puedan dar cuando el tribunal sentenciador se opone,que requieran arrepentimiento o que supongan un reproche a la justicia. "Eso son mentiras cobardes", ha zanjado.

En esta misma línea, ha asegurado que el PP, Vox y Ciudadanos no deberían evitar fotografiarse juntos el domingo en Colón, si no quieren ser "cobardes". "Llevan dos o tres días diciendo que ven, pero que no se van a poner en la foto, que la foto sea de los monumentos, que van pero van, que otros no van porque tienen cosas que hacer", ha ironizado.

"Hay que ser más valiente, si esa es tu opción, que es volver a mandar mensajes de que la derecha está radicalizada y unida contra Cataluña. Esto no le arregla nada a España", ha avisado.

No obstante, ha insistido en el Gobierno entiende "a mucha gente que le cuesta trabajo entender" esa posible concesión de los indultos. "Lo entendemos en la buena fe que mucha gente puede tener de cómo pasó esto. Pero luego hay una parte en la que la oposición no tiene propuesta ninguna para Cataluña", ha apostillado.

Es más, ha asegurado que no es que la derecha se enfrente la independentismo, sino que "se enfrenta a Cataluña entera" y también "procura que Cataluña se enfrente a España".

Por el contrario, ha valorado la reflexión que ha hecho el líder de ERC, Oriol Junqueras, en su carta del pasado lunes, en la que cuestionaba la vía unilateral y daba su visto bueno a los indultos; un mensaje que se corresponde, según Calvo, con lo que dijeron las urnas en Cataluña el pasado 14 de febrero, cuando el PSC ganó las elecciones y ERC quedó segundo, por delante de Junts.

"¿Qué mensaje han mandado? Si Junqueras dice eso, y Aragonés es quien se ha hecho con la presidencia, es que tenemos que estar en otro lugar de la política", ha defendido, justificando esa apuesta del Gobierno por el diálogo, que "finalmente" se ha abierto paso.

Por otra parte, preguntada sobre la posibilidad de que el presidente Pedro Sánchez haga una remodelación del Gobierno antes del verano, Calvo ha explicado que él está "concentrado en otras cosas", y se ha remitido a sus declaraciones de este miércoles. "Quien forma gobierno es él. Tomará su decisión cuando considere oportuno, pero sé que estamos en unas cuantas cosas importantes e inminentes", ha añadido.