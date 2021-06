Calvo: un paso importante para decir que hay una Cataluña que cabe en España

Madrid, 22 jun (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha comentado tras el anuncio del presidente, Pedro Sánchez, de los indultos a los presos independentistas que "hemos dado un paso importante para decir que hay una Cataluña que cabe en nuestro país".

Durante una entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena Ser, Carmen Calvo comentó que los presos independentistas "ya han cumplido 3 años y ocho meses de privación de libertad en Cataluña y era un obstáculo para seguir avanzando. Por eso el Gobierno ha quitado una parte importante de su pena, menos la de la inhabilitación".

A juicio de la vicepresidenta primera, el Gobierno tiene que "resolver cuestiones muy complicadas. Entre otras cosas lo que hizo el PP. No es fácil, no es rápido, es complejo. Pero hemos dado un paso importante para decir que hay una Cataluña que cabe en nuestro país, que podemos hablar también entre antagonistas. Pero es que no hay otra".

Consideró que Cataluña disfruta del nivel de autogobierno más alto que ha tenido nunca en su historia, y que ahora tiene que empeñarse en recuperar los puestos que ha retrocedido en esta década.

Pidió coherencia a los líderes independentistas que le dicen "que es muy difícil avanzar de otra manera" y aseguró que "nadie se puede saltar la legalidad. Cataluña ha perdido muchas posibilidades económicas porque la política ha estado a otras cosas".

Para Calvo, "el independentismo no puede seguir prometiendo que Cataluña será independiente, pero es que el estado español tampoco puede decir que no se quiere sentar".

"Mucha gente -continuó Calvo- tiene que ir aportando. Hay que ir evolucionando. Convendría que nadie mintiera con los indultos, porque hay que sembrar cosas nuevas en Cataluña".

Según Calvo "lo que hemos vivido ha sido muy duro. Desde luego sobre todo para ellos, que han estado casi cuatro años en prisión. Todos hemos tenido que aprender una lección" y consideró que "si queremos a Cataluña en nuestro país hay que encontrar vías pacíficas de salida".

Así mismo, dudó de que se pueda iniciar una vía para impugnar los indultos y añadió que "hay una larga lista de indultos de esta naturaleza, el propio PP los utilizó. Por eso los indultos existen como figura política. Podemos discrepar, pero no podemos mentirle a los ciudadanos cuando lo hacemos con su sistema legal y político. Los indultos son constitucionales", concluyó.