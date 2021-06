Calvo se reafirma en la armonización fiscal para que no haya "CCAA compitiendo desleamente contra el resto"

SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha reafirmado este miércoles la apuesta de su Ejecutivo por la armonización fiscal, para impedir que haya comunidades autónomas "compitiendo deslealmente contra el resto" en ese plano.

"No es lo que está previsto en la estructura territorial ni en el modelo de bienestar. Es inaceptable. Este es un Gobierno que con sus defectos, aciertos y errores, nadie nos puede negar que somos un Gobierno reformista", ha asegurado durante el Foro de la Cadena SER Cantabria sobre 'Equilibrio territorial y cohesión social.

Así, ha señalado que "desde la prudencia", no van a eludir "ninguna responsabilidad por difícil que sea". "No está en la mesa competir fiscalmente fiscalmente unos territorios contra otros, como no está en la mesa que se compita en contra de la igualdad de los españoles, ha ahondado.

Además, ha defendido el sistema de cogobernanza que se ha usado para gestionar la pandemia en el último año, tras el fin del primer estado de alarma. "La cogobernanza significa apertura, participación, corresponsabilidad, eficacia y coherencia y ha venido para quedarse", ha sentenciado.

También ha defendido la reforma del sistema de financiación que el Gobierno prevé poner en marcha, aunque ha señalado que es necesario comprobar con qué recursos públicos se va a contar. Eso sí, ha reconocido que es necesario "reequilibrar", porque hay territorios que "por muchas razones" han sido durante mucho tiempo "poco atendidos".

"Este asunto lo vamos a ordenar del uno a donde nos lleve, y necesitamos una política fiscal justa que tiene que acometer este país", ha recalcado.