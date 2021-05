Calvo recalca que el indulto es propio de las democracias y que goza de todo el sentido

Madrid, 26 may (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recordado al PP que el indulto es un instrumento propio de las democracias, "regulado y que tiene todo el sentido del mundo" y le ha pedido que no "judicialice la política" ante posibles indultos a los líderes del "procés", que todavía no han llegado al Consejo de Ministros.

"Cuando termine todo el expediente de procedimiento decidiremos en el Consejo de Ministros sobre un derecho que existe para todos los españoles cuando lo piden, en el marco de la estricta legalidad", ha señalado en declaraciones a la prensa tras firmar un convenio con el Ministerio de Cultura para avanzar en el derecho de Memoria Democrática.

Calvo ha criticado que el PP y Vox "corran" a los tribunales cuando no saben dar respuesta política a problemas territoriales y ha recordado a los populares que "cuando este país tuvo dificultades, el PSOE estuvo y tanto Pedro Sánchez como secretario general y yo misma estuvimos trabajando con el Gobierno de turno cuando sí había problemas de unidad territorial".

"Al que le pusieron dos veces urnas ilegales fue al PP y es difícil de entender que no tenga que decir nada sobre la situación de Cataluña y solo quiera judicializar constantemente la política", ha recalcado.

Calvo ha insistido en que el Gobierno firma indultos cada semana y ha reiterado que es un instrumento legal, no como la amnistía "que prohíbe la Constitución", toda vez que ha recordado que el indulto está vinculado al "sentido de gracia y de la clemencia".

"Y por lo demás que el PP sin propuesta para Cataluña y hundido en Cataluña desde hace muchísimos años...lo que tiene que hacer es tener respuestas territoriales", ha añadido tras puntualizar que "el PP no distingue entre instrumentos legales, que es el cumplimiento de la legalidad, con la discrepancia política".

Por otra parte, Calvo ha dicho que el presidente del Gobierno recibirá al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, cuando corresponda tal como ha recibido a los presidentes autonómicos de Galicia o del País Vasco cuando han sido investidos y ha indicado que "forma parte de la cortesía y la obligación que tenemos de entendernos", aunque ha lanzado un aviso a Aragonès de que la amnistía que piden para los encausados por el procés "no es posible".

También el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha respondido en el Pleno al portavoz del área del PP, Luis Santamaría, quien ha acusado a Sánchez de traicionar al pueblo español y de poner al Gobierno "al margen de la ley y fuera del Estado de derecho".

Campo le ha acusado de faltar al respeto al Tribunal Supremo, al no esperar siquiera a conocer su informe, y le ha pedido respetar la ley, tanto en el tema de los indultos como para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Constitucional. "Utilizan las leyes a su antojo y eso no es respeto", le ha espetado.