Calvo rechaza un referéndum de independencia y apuesta por "todo lo que pueda estar en el marco de la legalidad"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recalcado este jueves que el referéndum de autodeterminación que piden los independentistas "no está dentro del marco de la legalidad" y que, por lo tanto, "no va a ocurrir nunca". No obstante, ha defendido que "no hay otra alternativa" que trabajar en el plano político y apostar por "todo lo que pueda estar en el marco de la legalidad constitucional".

Así lo ha asegurado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada en concreto sobre si el Gobierno estaría dispuesto a impulsar un referéndum consultivo, tal y como se regula en el artículo 92 de la Constitución, para que se voten los acuerdos que salgan de la mesa de diálogo con la Generalitat.

"El presidente dejó ayer claro lo que lleva diciendo siempre. Todo lo que pueda estar en el marco de la legalidad constitucional forma parte de la política de este país. Ayer dejó claro que un referéndum de autodeterminación de un territorio no está dentro del marco de la legalidad", ha enfatizado, antes de insistir en que el PSOE "nunca estará para una operación de esa naturaleza".

Al ser preguntada de nuevo sobre si esto significa que no excluyen la posibilidad de celebrar un referéndum consultivo en base a ese artículo 92, Calvo ha respondido que no están "en esto". "Estamos en salir de una pandemia, en levantar y recomponer un país que ha tenido una crisis", ha apostillado.

En concreto, el artículo 92 de la Carta Magna establece que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos", que debe ser "convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados".

En todo caso, Calvo ha querido dejar claro que lo que "no se va a producir nunca" es un referéndum de autodeterminación, "ni si siquiera a pesar de algunos pronunciamientos que ayer pudimos ver", en clara alusión al aviso del portavoz de ERC, Gabriel Rufían, cuando señaló que antes el Gobierno también rechazaba los indultos a los condenados por el procés y finalmente ha acabado concediéndolos.

Según Calvo, "la única novedad" que ha habido recientemente ha sido asumir lo que "mucha gente" defendía ya en Cataluña, también la que no cree en la independencia, sobre que la presencia en la cárcel de los organizadores del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 era "un obstáculo para poder avanzar en esta legislatura".

EXIGE "AUTOCRÍTICA" AL INDEPENDENTISMO

Y a continuación, ha defendido que "lo que dice el presidente es que en esa mesa de diálogo, y en las relaciones normales con Cataluña, pero tan normales como con Extremadura o Murcia", tienen que "seguir avanzando en una situación de salida a esta década tremenda que ha tenido que vivir Cataluña"; algo de lo que ha responsabilizado al PP por "no haber hecho su trabajo" pero sobre todo al independentismo, "que es el responsable".

En este sentido, Calvo ha avisado de que el independentismo debe hacer una "reflexión autocrítica importante", porque Cataluña "ha perdido muchos de los niveles de excelencia y de vanguardia que tenía en muchas cuestiones, y que eran buenos para Cataluña y también para España".

"El independentismo tiene que hacer un balance crítico. Bienvenido sea que ya han formulado de diferentes maneras que nunca más la vía unilateral ni la vía de romper este país. Nunca más porque esto va a ser así", ha afirmado.