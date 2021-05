Calvo reivindica que el indulto es un derecho de todas las democracias y atribuye el problema catalán a "errores del PP"

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha reivindicado este viernes la concesión de indultos por el Gobierno como "un derecho de gracia que existe en todas las democracias del mundo", ante la polémica sobre los indultos a los políticos catalanes condenados por el referéndum ilegal del 1-O, por lo que ha instado a "abrir una página diferente en Cataluña para la convivencia entre españoles", así como ha situado los problemas con Cataluña a "que corresponde a errores que cometió el PP".

A preguntas de los medios tras la presentación en Sevilla del libro 'Memoria Democrática. Fosas y exhumaciones. Tierra de poetas y huesos', Calvo ha argumentado que "la decisión de los indultos es política", por lo que seguidamente ha reivindicado la iniciativa del Gobierno sin que interprete con ello una colisión entre poderes del Estado.

"No tiene nada que ver con discutir la sentencia, que no discutimos, ni con nuestra justicia, que no cuestionamos", ha señalado Calvo, quien ha argumentado que "el Poder Judicial ha hecho su trabajo con la sentencia y el informe (del Tribunal Supremo, contrario al indulto)", para proclamar seguidamente que la concesión del indulto por el Gobierno encaja "en un espacio radicalmente distinto", y cuya motivación responde "a la posición que señalaba nuestro presidente".

La vicepresidenta del Gobierno ha enmarcado la relación de Cataluña con el resto del Estado "en una situación complicada desde hace 10 años" y en ese repaso de la génesis de los problemas de convivencia ha apelado a que "le hicieron dos referéndums ilegales al Gobierno del PP", momento en que ha esgrimido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "estuvo al lado del Gobierno en la defensa territorial del Estado ayudando al PP", en alusión a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la suspensión de la autonomía de Cataluña.

Calvo ha instado "diez años después" a emprender "una lectura política con lealtad institucional", partidaria de percibir que los problemas de Cataluña "se parecen mucho a los problemas del resto de España", dentro de un argumento general que ha abogado por "una política encaminada a lo que de verdad importa".

La vicepresidenta del Gobierno ha instado "a pasar página" para encarar "los problemas" y eludir "las situaciones frustrantes adonde el independentismo ha llevado a Cataluña".

"La principal obligación es hacer política de convivencia", ha afirmado Calvo, que ha pedido "estabilidad y tranquilidad para afrontar los problemas reales", hasta el momento procesal que ha situado cuando "el ministro de Justicia traiga los expedientes, tomaremos una decisión", con el convencimiento que ha expresado de que "la Constitución da una indicación de que a quien corresponde hacer política es al Gobierno".

"Sólo estamos cumpliendo las normas internas para hacer nuestro trabajo", ha reivindicado la vicepresidenta del Gobierno ante las voces críticas procedentes de su partido y de exdirigentes de gobiernos socialistas, para argumentar que "nos corresponde" la toma de decisiones con la idea de que "hemos sido elegidos por las bases, por la militancia" de un partido que ha descrito como "muy serio, veterano, con cerca de un siglo y medio de existencia".

"Con esas dos cuestiones nos enfrentaremos en el Consejo de Ministros a los expedientes que traiga el ministro de Justicia", ha aseverado Calvo, quien ha apuntado la cotidianeidad con que se conceden los indultos "casi cada semana" en el seno del Consejo de Ministros a "los hombres y mujeres que tienen derecho a pedirlos por razones muy distintas". "No hay más", ha apostillado.

"Los indultos están recogidos en la Constitución", ha insistido Calvo, quien ha anunciado que "esta misma semana, el martes que viene, indultaremos a cinco personas, cuatro mujeres y un hombre, con delitos incluidos en el Código Penal".

"Se hace cada día, lo han hecho todos los Gobierno de España", ha proseguido argumentando la vicepresidenta del Gobierno, quien ha insistido en que "en el ámbito de la política hay que tomar decisiones".

"Lo que ha dicho el presidente es que estamos dispuesto es a sostener la convivencia y la unidad de los españoles tomando decisiones importantes", ha afirmado Calvo.

"Al Gobierno de España le importa salir de esta crisis, generar empleo, hace falta estár ahí y no en otras cosas", ha argumentado la vicepresidenta del Gobierno.

"Hemos sido capaces de enfrentarnos al terrorismo de ETA con altura", ha indicado Calvo en referencia a la capacidad de España como país para afrontar problemas en el pasado.