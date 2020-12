Calvo reprocha a Podemos que esté en "precampaña" con la petición de indultos: "El Gobierno no funciona así"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha reprochado este viernes a Unidas Podemos que se encuentren en "posiciones de precampaña" después de que la formación haya urgido al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a acelerar la reforma de los delitos de sedición y rebelión y la tramitación de los indultos a favor de los condenados por el 'procés' para garantizar la "normalidad" en las elecciones catalanas.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Calvo ha recordado a la formación liderada por Pablo Iglesias que "el Gobierno no funciona así" y que la tramitación de los indultos lleva un proceso sobre el que no se puede influir. "Con qué coincide o deja de coincidir, el Gobierno no está mirando eso", ha contestado.

La vicepresidenta ha respondido así a la "opinión de dos diputados de un grupo" parlamentario "que es el cuarto de la Cámara", después de que el presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, y el portavoz de los 'morados' en la Cámara Baja, Pablo Echenique, instasen al Ejecutivo a acelerar los trámites.

"Entiendo las posiciones que cada cual opine sobre lo que es oportuno acerca de si debe concederse o denegarse. Todo eso forma parte de deseos y debates, pero el político hace lo que tiene que hacer: respetar el derecho de todos para pedirlo, esperar los informes y cuando llegue ese momento decidir", ha explicado.

Preguntada sobre si llegarán antes de los comicios catalanes del próximo 14 de febrero, Calvo ha insistido en que "unos" indultos "llegan antes o después", y que éstos también dependen de los "informes del tribunal sentenciador". "Llegarán cuando lleguen y cuanto toque", ha añadido.

Así, Calvo no ha querido posicionarse a favor o en contra de indultar a los presos soberanistas hasta que no conozca los "informes y los argumentos que pueda tener" el Ministerio de Justicia. Con todo, ha querido normalizar "el derecho de gracia", sobre el que el Consejo de Ministros decide cada martes.