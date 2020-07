Calvo sobre el resultado de vascas y gallegas: el Gobierno no se presentaba a las elecciones y sigue su hoja de ruta

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha asegurado este martes que todo el mundo tiene "derecho a extrapolar" los resultados de las elecciones en Galicia y País Vasco pero ha recordado que "el Gobierno no se presentaba" a esos comicios y mantiene su hoja de ruta en una legislatura que no ha hecho más que empezar.

"Lo que ocurre en el ámbito partido no afecta a los escaños que tenemos en el Congreso de los Diputados como apoyo a este Gobierno. Yo se lo explico a mis alumnos: si vamos a una papeleta autonómica o municipal estamos en ese nivel", ha sostenido Calvo en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

La vicepresidenta se ha expresado así tras ser preguntada si el fuerte descenso de Podemos en ambos territorios podía afectar a la estabilidad del Gobierno de coalición. "Si tenemos autonómicas conviene que sean autonómicas, porque cuando las tenemos generales son generales. Estamos obligados al pincel fino, al matiz", ha aseverado.

En esta línea, Calvo ha recordado que la democracia y el modelo español "es muy sofisticado", ya que España es un "país descentralizado con una estructura territorial muy compleja". Se daba el caso, además, de que los comicios se celebraban en el País Vasco, con una "fuerte impronta del nacionalismo" y en Galicia, el "bastión" de Alberto Núñez Feijóo.

"Hablando de mi partido, hemos crecido dos escaños donde no se presentaba el Gobierno de España. Tenemos derecho a extrapolar, pero el Gobierno no se presentaba a estas elecciones. Mantenemos la hoja de ruta en una Legislatura que no ha hecho mas que empezar", ha zanjado.