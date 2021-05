Calvo tacha al PP de antipatria: No han ayudado, los españoles tendrán memoria

Madrid, 11 may (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado este martes al Partido Popular de fiar su política "al disparate, la antipatria y la deslealtad", y ha dicho a los 'populares' que "no se confundan" porque "no han ayudado a salir de la pandemia y los españoles tendrán memoria".

La vicepresidenta primera ha cargado contra el partido de Pablo Casado en la sesión de control del Senado, como respuesta a las críticas de la senadora 'popular' Salomé Pradas, que ha culpado al PSOE del "caos" tras el fin del estado de alarma por su "inoperancia" y ha asegurado que los españoles han dado la espalda al PSOE en su "derrota" en las elecciones madrileñas.

"No se confundan, que esto va muy rápido, no confundan el lío de desesperación en el que están, con un PP irreconocible. Se han entregado en brazos de la radicalidad más absoluta, ya no son ni lo que fueron, ni lo que este país necesita", ha exclamado Calvo, tras exigir al PP que mire el Boletín Oficial del Estado donde han aprobado cinco leyes y 37 reales decretos para tomar decisiones.

Ha defendido el Gobierno la decisión de levantar la alarma ante los reproches de la senadora del PP , que ha comparado a la vicepresidenta y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los "capitanes de un barco que se llama caos y que se está hundiendo" y ha sostenido que son un problema para los españoles por el "hachazo fiscal" y el "caos jurídico".

"La derrota del PSOE en Madrid se dirigía al Gobierno de Sánchez. No les ha salvado ni el CIS manipulado del señor Tezanos", ha sostenido Pradas, que sitúa al PSOE en una "realidad paralela". "Prefieren hablar de fascismo antes de las preocupaciones reales de los españoles", ha agregado.

Y le ha respondido Calvo: "De fascismo quien ha hablado es su portavoz oficial, el señor Almeida, que les ha denominado a todos ustedes fascistas".

Después de que el PP haya acusado al Gobierno de lavarse las manos y dejar las decisiones a los jueces, la vicepresidenta primera ha enarbolado un artículo periodístico en el que la senadora del PP era contraria al estado de alarma.

"¿Qué pasa, qué va por turnos? ¿Cuando a ustedes les conviene funciona, cuando no, no?" ha interrogado Calvo, mientras elevaba el tono. Y ha pedido al PP "no confundir la coyuntura de una pandemia" con "límites" que no pueden "traspasar para respetar una democracia tan importante como es la nuestra".

"Léase el BOE, que no es una revista", ha repetido Calvo, para defender los 16.000 millones de euros invertidos en sanidad, la moratoria a los desahucios, la protección de autónomos y familias perceptoras del ingreso mínimo vital o el incremento del salario mínimo.