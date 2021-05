Calvo vuelve a criticar la campaña en "terrenos inútiles" de Ayuso de "cañas" y "ex": El PSOE ahí se nueve "mal"

Critica que no ha rendido cuentas y que "no ha ocurrido" como en otras campañas cuando se pregunta por lo que se ha hecho o incumplido

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se ha reafirmado este jueves en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha planteado la campaña madrileña en "terrenos inútiles de la política", al hablar por ejemplo de tomar cañas, y ha argumentado que ahí el PSOE se mueve "mal", porque prefiere hablar de programas y "entrar al fondo de los asuntos".

No obstante, ha negado que con la polémica reflexión que hizo el miércoles al respecto esté queriendo decir que los madrileños se hayan dejado llevar por 'bobadas'. En concreto, Calvo afirmó en su primera reacción a la derrota histórica del PSOE que "para un socialista es difícil hablar de cañas, de ex y de berberechos".

"Lo que dije, con total convicción y con total sinceridad, es que los socialistas en esos terrenos inútiles de la política nos movemos mal", ha explicado un día después en una entrevista en Onda Cero, en la que ha querido dejar claro que el PSOE reconoce la victoria "sin paliativos" del PP y la "derrota del ambages" de su formación, y respeta los resultados de las urnas y el deseo expresado por los madrileños.

ARGUMENTA QUE NO SE PODÍA ENTRAR "AL FONDO DE LOS ASUNTOS"

Eso sí, ha insistido en su idea de que "ha sido una campaña en la que no se podía prácticamente introducir lo que en una campaña de verdad aporta", y que es, a su juicio, entrar al fondo de los asuntos y debatir sobre propuestas para mejorar la vida de la gente.

"Díaz Ayuso se presenta como si llegara, pero ella no ha rendido cuentas. Esto es insólito", ha criticado. A este respecto, ha señalado que en las "muchas campañas" en las que ella participado se preguntaba a los candidatos por lo que han hecho como gobierno y si han incumplido o no sus promesas, y en esta, a su juicio, no ha ocurrido.

"Yo en todas las que he ido, a lo mejor es que la pandemia está alterando mucho las cosas, pero yo a todas las que he ido y a todos los debates que he ido, a mi lo primero que me han preguntado es si he hecho, si incumplí, pues esto no ha ocurrido aquí", ha criticado, para añadir que "el debate de Telemadrid --el único que se ha celebrado con los seis candidatos--, fue como fue".

En todo caso, ha insistido en que los socialistas asumen que "los madrileños han votado lo que les ha parecido oportuno en libertad" "La misma libertad con que la que votamos hace 2 años o hace cuatro años", ha apostillado, aprovechando para criticar la apuesta de Díaz Ayuso de hacer girar su campaña en torno a la libertad, como si no estuviera ya garantizada.

Sobre este asunto, Calvo ha reconocido que "si la gente tiene ganas de salir, viajar y ver a las familias, y le colocas la palabra libertad, es fácil de comprar". "Pero también tiene una parte absolutamente irreal y completamente inentendible", ha apostillad.

"Yo lo que todo el tiempo he visto en la campaña es que será por la pandemia o por el rumbo que la señor Ayuso le quiso colocar con aquello de 'socialismo o libertad', que ya era ofensivo para nosotros, es que ha transitado por unos caminos muy extraños", ha insistido.

Así, ha asegurado que no cree que ella haya sido la única que cada mañana escuchaba frases como la de "Madrid es tan grande que no te encontrarás a tu ex por una calle". "Me daba un poco de sonrojo y de risa", ha reconocido.