Una cámara captó el coche cerca del lugar del crimen del mismo modelo que el del acusado

Una cámara de seguridad instalada en una gasolinera cercana a la vivienda donde fue asesinada Ana Enjamio captó la imagen de un coche del mismo modelo que el del acusado en el tramo horario en el que la investigación deduce que se produjo el crimen.

Así lo sostiene el encargado de la investigación y jefe del grupo de homicidios de la comisaría de la Policía Nacional de Vigo-Redondela, quien ha concluido que tras analizar a conciencia esa imagen dedujo que ese coche era un Renault Megane Coupé de color oscuro, el mismo que utilizaba César A.O.

Este inspector ha admitido en el juicio que se celebra en la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra que de esa grabación no se puede distinguir la matrícula, pero ha añadido que en Vigo no se suelen ver muchos coches de ese modelo.

También ha detallado que en el rastreo de los móviles de la víctima, que nunca se encontró y del que se realizó un duplicado de la tarjeta SIM, y del acusado, se infiere que la relación entre ambos fue "tormentosa" a raíz de que ella decidió romper, y que él no cejó en su empeño de recuperarla, sin "atender a razones".

Del análisis de la actividad de estos móviles en la noche del crimen ha detallado que el móvil de Ana permaneció desconectado media hora, coincidiendo supuestamente con el momento en el que fue acuchillada.

Luego recobró la actividad pero conectado a una antena diferente a la que habitualmente le daba cobertura a la víctima cuando estaba en su domicilio, situada en la avenida de Madrid pero ya en un tramo más alejado.

También ha explicado que desde el móvil de la víctima se bloqueó al ex novio de la víctima y se eliminó la foto del perfil de whatsapp de ella.

Sobre los tres teléfonos que utilizaba César A.O., uno de empresa y dos personales, ha detallado que uno de ellos no tuvo tráfico, ni de voz ni de datos, durante un mes; y que los dos restantes permanecieron sin actividad alguna desde la medianoche hasta las 9.00 horas del día siguiente, algo "excepcional" en sus hábitos.

El responsable de la investigación policial ha explicado que el indicio definitivo para sospechar que César A.O. podía ser el autor del crimen fue la nota de suicidio que hallaron en el domicilio de sus padres, y que escribió, deduce, pasadas 30 horas, cuando "ya tenía consciencia de la verdadera magnitud" de sus actos.

En ella, ha explicado, había mensajes para diferentes destinatarios, los primeros, su exmujer, hijos y padres, a los que pedía perdón porque se iba a quitar la vida; al "resto" les dedicaba unos párrafos sin tanta "carga emotiva" en los que se disculpaba por el crimen y decía que había "perdido la cabeza".

Y, por último, se dirigía a la propia víctima, para pedirle perdón por unos hechos que "en vida ya no le podía perdonar", y ha añadido que por su experiencia profesional es habitual que en este tipo de misivas "se pida perdón a un fallecido para aliviarse".

Este funcionario policial fue también el primero en interrogar a César A.O. en comisaría, y ha dicho que le llamó la atención su actitud "fría y distante" y que no le preguntara por qué lo habían citado a declarar.

En esto han coincidido dos amigos del acusado, a quienes extrañó que al presentarse en comisaría y le dijeran que habían matado a Ana Enjamio, éste reaccionó diciendo "¡Ah, qué movida!".

Uno de estos amigos y también compañero de trabajo de víctima y acusado ha descrito esa reacción como de "sorpresa fingida", ya que cree que "cualquiera", al conocer esta noticia, habría gritado, llorado o echado las manos a la cabeza.

Estos dos testigos y otro amigo del acusado han coincidido en que éste estaba "obsesionado" con Ana Enjamio y uno de ellos ha definido su relación, al igual que el policía que declaró después, como "tormentosa", y que sufrió diversos altibajos.

Éste ha explicado que le dio indicaciones a César A.O. de cómo instalar una aplicación para controlar si varias personas que figuran entre los contactos telefónicos están conversando entre ellas por whatsapp.

Estos testigos han indicado también que le aconsejaron a César A.O. poner fin a su relación con Ana Enjamio y que conociera a otras chicas, y uno de ellos en concreto, que le aconsejó que evitara disputas en la calle como la que protagonizó con un predictor en la mano, porque si no acabaría siendo arrestado.

Dos de ellos, los que forman matrimonio y trabajan en la misma compañía que víctima y acusado, han coincidido en que en la cena de empresa César A.O. no estaba perjudicado por el alcohol, y sin embargo, éste les dijo al día siguiente que no recordaba cómo había llegado a casa.

También le reprocharon que no contestara a los mensajes que la mujer, quien reconoció abiertamente su animadversión hacia Ana Enjamio por "el daño" que estaba provocando, le envió tras la cena.

Tampoco contestó a las llamadas que le hizo el otro amigo que hoy ha declarado en el juicio.

La exmujer del acusado ha reparado en el hecho excepcional de que César A.O. se plantara tan temprano en su casa, antes de las 9.30 horas y sin previo aviso, tal y como tenían estipulado en el convenio de divorcio, para llevarse a sus hijos a dar una vuelta.

La excusa que dio es que por la tarde tenía que ir a visitar a su abuela al hospital.

En la tercera jornada del juicio también han declarado la madre y el hermano de Ana Enjamio, quienes han descrito que en verano, tras la ruptura con César A.O., cuya relación ellos desconocían, la notaron "más nerviosa y arisca que de costumbre".

"No me parecía mi Ana", ha dicho su madre, quien ha añadido que no acostumbraba a contarle "las cosas malas".