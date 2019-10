Las cámaras catalanas creen que la sentencia debería haber sido absolutoria

El Consejo General de Cámaras de Cataluña cree que los líderes independentistas condenados por el TS cumplieron con un mandato democrático salido de las urnas, por lo que les "correspondería una sentencia justa absolutoria", y pide reiniciar el diálogo para solucionar el conflicto catalán.

Las cámaras catalanas consideran que las personas juzgadas ejercieron derechos fundamentales reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la propia Constitución española.

En un comunicado que ha sido aprobado por mayoría, el Consejo General de Cámaras de Cataluña asegura que no pueden permanecer indiferentes y, "aunque no apoyamos un paro de país", respetarán la respuesta mayoritaria de la ciudadanía "siempre y cuando sea en un contexto de defensa no violenta de la democracia, la libertad y los derechos individuales y colectivos".

Con esta finalidad, el Consejo General de Cámaras de Cataluña, que preside el presidente de la Cambra de Barcelona, el independentista Joan Canadell, ha instado a los representantes de las instituciones a reiniciar "vías de diálogo efectivo como mejor respuesta de país" y a buscar acuerdos y garantías con el Gobierno para encontrar una salida al actual "callejón".

Las cámaras catalanas consideran que la "judicialización de la política" que ha vivido y vive Cataluña, la falta de seguridad jurídica y la inestabilidad económica "perjudican el tejido empresarial".

Como institución económica ha asegurado que, "más allá de las legítimas aspiraciones democráticas de autogobierno de Cataluña", buena parte del conflicto político que hemos vivido en los últimos años tiene su origen "en un agravio económico del Estado hacia Cataluña".

Situación que concreta en la falta de inversiones en infraestructuras y otras actuaciones, "perjuicio" que se ha agravado en los últimos años hasta llevar al país y a su tejido empresarial a un "ahogo" que supone un "auténtico lastre" para su desarrollo social y económico.

En este sentido, el presidente de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, ha dicho en un tuit que, "decida lo que decida la gente, recordemos que (los líderes independentistas) están en prisión por intentar cumplir con el mandato del pueblo, que dice basta a un déficit fiscal acumulado de 400.000 millones de euros. Un día de parada = 0,15 % del Pib. Déficit fiscal anual 8 % del Pib".

El Consejo de Cámaras invita a las patronales, sindicatos y al resto de operadores económicos a sumarse a este manifiesto y a trabajar conjuntamente "para garantizar los derechos y libertades de Cataluña, en beneficio de la ciudadanía, de las empresas y de los trabajadores".