El camerunés que quería ser diputado de Podemos por Córdoba se retira de las primarias al no tener la nacionalidad

Mohamed, de 23 años, mediador intercultural, activista por los derechos humanos y especialista en migraciones, formaba parte de la candidatura con la que Iglesias compite en las primarias para conformar las listas al Congreso para las próximas elecciones generales.

Sin embargo, la dirección ha tenido que retirar su candidatura, tras comprobarse que no podría cumplimentar a tiempo los trámites para conseguir la nacionalidad española, antes de registrarse las candidaturas al Congreso.

UN VIAJE DE DOS AÑOS PARA LLEGAR A CÓRDOBA, A TRAVÉS DE CEUTA

En su ficha de candidato, que ya ha desaparecido de la web de las primarias, Mohamed explicaba que llegó a España a través de Ceuta, "en un viaje que duró dos años, lleno de obstáculos y dificultades a través del continente africano para poder llegar a España".

"Córdoba fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, porque esa ciudad que históricamente fue uno de los puntos de encuentro de varias culturas, me acogió y me dio gran parte de lo que estoy realizando hoy en día", relataba.

Asimismo, explicaba que actualmente está estudiando Relaciones internacionales para "fortalecer" sus conocimientos y "ser un motor de cambio, no un actor pasivo dentro de la sociedad".

"El filósofo griego Aristóteles decía que el ser humano es un animal político y esta afirmación es la que caracteriza mi esencia desde pequeño", añadía en el apartado de su motivación para presentarse a las generales.