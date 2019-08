Una campaña declara "desaparecido a alcalde de Nueva York" por sus ausencias

Los neoyorquinos andan buscando a su alcalde Bill de Blasio, que dan por "desaparecido" por lo que han pedido "ayuda" a través de unas hojas sueltas con su foto que han comenzado a aparecer en el bajo Manhattan, según informó este sábado el diario New York Post.

De acuerdo con el rotativo, las hojas, en blanco y negro, fueron colocadas el viernes en postes de la luz con un mensaje irónico declarando "desaparecido" a De Blasio, campaña que luego fue llevada hasta las redes sociales, provocando diversas reacciones.

"Se le vio por última vez haciendo el ridículo en Iowa y Carolina del Sur (donde ha llevado su campaña). Si lo ve, por favor dígale que regrese inmediatamente a Nueva York y haga el trabajo para el cual fue electo", dice el texto.

El pasado mayo De Blasio se unió a la extensa lista de demócratas que buscan la nominación a la Presidencia por su partido, lo que le lleva a estar fines de semana fuera de Nueva York.

Incluso el alcalde se ausentó del tradicional Desfile Puertorriqueño, que se celebró el pasado 9 de junio, por estar en campaña en Iowa. El Post publicó un editorial previo al desfile, criticando al alcalde por esa decisión.

"Deje sus planes de llevar su campaña presidencial a Iowa durante el fin de semana. Quédese en casa y marche en el Desfile Puertorriqueño del domingo, como lo ha hecho cada alcalde durante décadas", señaló en aquél momento el editorial.

En la hoja de "desaparecido" especifica su edad, estatura y peso y pide a cualquiera que tenga "información sobre el paradero de este hombre", que contacte a "debliopararesidente@gmail.com".

Las reacciones en Reddit no se hicieron esperar: "Los ciudadanos de Nueva York pagan 225.000 dólares al año para que sea una vergüenza nacional", "Como demócrata, desearía que se retirara de la vida pública. No es un buen alcalde, y nadie lo quiere para presidente","Mantente desaparecido de forma indefinida. La Policía de Nueva York no te echa de menos" o "Desaparecido pero no deseado (de regreso)".

Otros usuarios de Reddit sin embargo fueron menos críticos: "¿Alguien puede explicarme por qué todos odian tanto a este hombre? Me refiero a que no me parece que sea particularmente malo en comparación con ex alcaldes ni nada".