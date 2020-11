Campo a JxCat: Les gusten o no las sentencias, siempre hablarán de represión

Madrid, 17 nov (EFE).- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dicho no entender a los dirigentes independentistas catalanes porque, les gusten o no las sentencias, ha dicho, ellos siempre hablarán de represión del estado y "no salen de esa canción".

Campo ha respondido así a una pregunta del senador de JxCat Josep Lluís Cleries sobre "si es consciente" de que la reciente sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, "deja en evidencia, una vez más, la represión del Estado contra Cataluña".

"No hay quien les entienda. Si tienen una sentencia que les gusta represión, si tienen una sentencia que no les gusta, represión, no salen de esa canción", ha manifestado el titular de Justicia. "No hay represión del estado español contra Cataluña, espero que lo entienda", ha añadido.

Campo ha dicho que como ministro de Justicia no va entrar "nunca a valorar pronunciamientos judiciales" más allá de destacar que le "hubiera gustado" que esta sentencia de Trapero "no hubiera tardado tres años", pero no ha echado la culpa a la tutela judicial sino al sistema de justicia con el que cuenta España, que está "carente de reformas".

"Y ahí es donde reclamo su apoyo", ha señalado.

Por su parte, el senador independentista ha dicho que la sentencia de Trapero "desautoriza la versión que se dio en su día en el juicio del Supremo" y "se demuestra que los presos políticos fueron condenados únicamente por sus ideas".

En su opinión, la represión contra Cataluña comenzó el 1-O y el último ejemplo es la operación Volhov, en la que se cruzan la financiación de Waterloo, posibles negocios corruptos, transacciones con criptomonedas, tanteos en Rusia para el "procés" o los hilos de Tsunami, un caso que para Cleries es "uno más de los montajes contra el independentismo en los últimos años".