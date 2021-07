Campo avanza que la Ley de Eficiencia Digital de Justicia llegará en septiembre

Santander, 1 jul (EFE).- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha avanzado este jueves que la Ley de Eficiencia Digital de la Administración judicial pasará por el Consejo de Ministros en septiembre.

Campo lo ha anunciado, durante los "Diálogos Institucionales", que ha organizado en Santander el Colegio de Abogados de Cantabria, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, la consejera de Justicia de Cantabria, Paula Fernández, y la fiscal superior de la comunidad, Pilar Jiménez.

"La idea es tenerlo en septiembre (...) Que la impaciencia no nos domine", ha afirmado.

Y ha subrayado que, con motivo de la pandemia, el ámbito judicial ha avanzado en la digitalización y ahora "se hacen cosas que hace tiempo eran impensables y prácticamente gratis porque se utilizan tecnologías de otras administraciones".

El ministro ha señalado que se han registrado 2,1 millones de horas de teletrabajo y 300.000 comparecencias virtuales, y se han creado 6.500 salas de videoconferencia; y 146 sedes judiciales, que "todavía son pocas", han dado un total de 230.000 citas previas.

De esta forma se han ahorrado, según ha dicho, "un millón de kilómetros, 300 toneladas de CO2 vertidas a la atmósfera y 30.000 horas en desplazamientos". "Esto no tiene límite. Sólo será un éxito si lo hacemos entre todos", ha incidido.

En su discurso, el titular de Justicia ha repasado las reformas organizativas, tecnológicas y procesales que se aprobarán en los próximos meses y que se encuentran en trámite de informes.

La nueva arquitectura jurídica planteada por el Ministerio en el Plan 2030 está formada por la futura ley de eficiencia organizativa, junto a la ley de eficiencia procesal y la de eficiencia digital.

Campo ha explicado que la covid "ha movido todos los muebles de la Justicia", y ha llamado "a aprovecharlo porque reordenarlo va a ser más fácil", a pesar de que la Administración "no se caracteriza por la modernización".

Campo, quien también ha repasado el estatuto general de la abogacía, se ha referido a ley de eficiencia procesal, indicando el objetivo de disminuir la litigiosidad, "no por que dé susto, sino por la cohesión social".

"No nos engañemos, se hace justicia pero no concordia", ha dicho, antes de afirmar que no quiere "un mecanismo que suponga una revolución, sino una evolución", ya que la Justicia "requiere cambios profundos y, por tanto, hay que ir 'piano piano' articulando proyectos".