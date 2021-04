Campo considera “repugnante” el cartel de Vox sobre menores inmigrantes

Cádiz, 30 abr (EFE).- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha calificado hoy de “repugnante” el cartel electoral de Ven Madrid que hacía alusión a los menores extranjeros no acompañados, pero ha evitado pronunciarse sobre la decisión judicial que no ha apreciado delito de odio en él.

“No hago pronunciamientos sobre procesos judicializados, ya hay muchos opinadores para ello”, ha asegurado Campo, en declaraciones a los periodistas tras participar en un diálogo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, en un acto en la Fundación Cajasol de Cádiz.

“No me debo pronunciar, pero al margen del ámbito judicial, que el Gobierno acata, me parece que no son mecanismos para dirigirse a la población”, ha defendido el ministro sobre el cartel denunciado por la Fiscalía en el que aparecía un menor extranjero y una anciana española con el lema “Un mena, 4.700 euros al mes; tu abuela, 426 euros”.

“Me parece repugnante, aunque sobre la decisión judicial no tengo nada que objetar”, ha concluido el ministro al ser preguntado sobre el archivo decretado por la juez de Madrid, quien no ha apreciado delito de odio en este cartel de Vox.