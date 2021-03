Campo cree que los catalanes están en pasar página y a vacunarse y no en el procés

Madrid, 17 mar (EFE).- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo ha lamentado este miércoles que los partidos independentistas catalanes solo estén preocupados por "su tema" cuando, en su opinión, muchos ciudadanos de Cataluña "están con ganas de pasar página" e interesados en el desarrollo de la campaña de vacunación.

"Donde usted ve conflicto yo veo Estado de Derecho, donde ve represión, veo Estado de Derecho y donde ve procés veo a muchos catalanes con ganas de pasar página y preocuparse únicamente pro la campaña de vacunación", ha respondido Campo al diputado de la CUP Alberto Botrán en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde ha insistido en la necesidad de "desjudicializar" el conflicto.

Botrán ha reprochado al Gobierno que se esconda "detrás de las togas" para afrontar el problema catalán, al tiempo que le ha recriminado que la mesa de diálogo no se reúne desde hace casi un año, mientras no hay avances tampoco en la petición de los indultos de los líderes del procés condenados ni en la derogación del delito de sedición.

"Lamento sinceramente que solo haya un tema para ustedes, su tema", ha iniciado la respuesta el titular de Justicia, antes de pasar a defender que la posición del Ejecutivo es la de siempre: diálogo sincero y constructivo dentro del marco legal y sin interferir en la labor de los órganos judiciales.

Y ha añadido: "Presentan una manía persecutoria que les contamina su discurso, pero yo no tengo la culpa".

Campo ha recordado que ese discurso se viene abajo con la exconsellera de Agricultura Meritxell Serret (ERC), quien el pasado jueves acudió de forma voluntaria al Tribunal Supremo tras más de tres años huida en Bélgica por el referéndum unilateral del 1-O

"En este estado represor por qué no hablamos de Serret, una persona fugada, que viene, se presenta voluntaria ante del Tribunal Supremo, declara, se va en libertad y recoge su acta, no me habla de estado de represor ni de presos políticos porque no se lo voy a permitir", ha zanjado.