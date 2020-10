Campo reconoce conversaciones con el PP para renovar el CGPJ y muestra una "razonable esperanza" en que prospere

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha reconocido este viernes que mantiene conversaciones con el secretario de Justicia y Administraciones Públicas del PP, Enrique López, para sacar adelante la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"No se si se podría denominar negociación. ¿Se está hablando? Sí, no hemos dejado de hablar. El portavoz del PP y yo no hemos dejado de hablar, somos viejos amigos", ha revelado Campo en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que el desbloqueo del órgano ha sido uno de los temas de los que han tratado.

El titular de Justicia se ha referido a estas conversaciones con los 'populares' después de que el partido avisase que no se sentaría a negociar la reforma si Podemos seguía formando parte del Gobierno de coalición. "El presidente del Gobierno dijo que el negociador era el ministro de Justicia, y ya está", ha respondido tras ser preguntado por esa cuestión.

Eso sí, Campo ha recordado que actúa "en nombre" de todo el Gobierno y no de la parte socialista, aunque ha mostrado una "razonable esperanza" en que la negociación lleve a la ansiada renovación una vez paralizada la reforma del sistema de elección de los jueces.

Así, e insistiendo en que desbloquear esta situación es "una obsesión personal", Campo ha insistido en que le gustaría que la renovación saliese adelante con el mayor apoyo posible, y sin necesidad de variar las mayorías necesarias para hacerlo. Con todo, se ha preguntado cuál sería la "alternativa" si el PP finalmente no lo facilita.

"Si no el problema es que no podemos quedarnos con ese bloqueo. El silencio no vale. La democracia necesita que los relojes vayan con su tic tac", ha espetado el ministro, que ha instado a la formación que lidera Pablo Casado a "cumplir con los designios constitucionales".

En cualquier caso, y pese a que el Gobierno contempla un horizonte de "esperanza", Campo ha recordado que la reforma que quedó paralizada no era ninguna "baratela", sino que hablaba de lograr mayoría absoluta para renovar el CGPJ. "La misma que para aprobar el Estatuto de Autonomía o para aprobar una reforma del Código Penal", ha zanjado.