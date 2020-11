Canarias prorroga las restricciones por el coronavirus en Tenerife hasta el 10 de diciembre

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Canarias ha acordado prorrogar hasta el próximo 10 de diciembre las medidas restrictivas para contener la propagación de la covid-19 en Tenerife, según ha anunciado el portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Pérez ha explicado que aunque la evolución de la covid-19 en la isla de Tenerife no ha empeorado, "no mejora lo suficiente" para que el Ejecutivo, a propuesta de la Consejería de Sanidad, decida no prorrogar las reglas y medidas de restricción aprobadas hace dos semanas.

Así, entre otras cosas, se mantiene la limitación de reuniones a seis personas, el cierre de la hostelería a las 23.00 horas y la ocupación de las terrazas a mitad de capacidad.

Sobre el por qué la pandemia no termine de controlarse en la isla, ha comentado que "es difícil identificar" un causa concreta pero ve "posible" que los problemas se estén generando en el ámbito privado ya que en los comercios y la restauración, "la percepción es que las medidas se cumplen".

Según Pérez, "en lo privado no siempre se cumple" y en muchos casos, "incumplimientos pequeños producen efectos que no son pequeños", de ahí que haya insistido en que la "única manera" de avanzar contra la Covid-19 sea mantener las restricciones.

De cara a las Navidades, el portavoz ha anunciado la posibilidad de que el Consejo de Gobierno tome próximamente la decisión de aprobar una norma complementaria que trate de limitar el número de personas que concurran a reuniones familiares; que limite la movilidad, y que recorte los horarios de actividades de restauración y hostelería.