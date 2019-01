El nuevo canciller brasileño declara su admiración por Israel y EE.UU.

El nuevo canciller brasileño, Ernesto Araújo, asumió hoy formalmente su cargo, declaró su "admiración" por Israel, Estados Unidos, la "nueva" Italia y Polonia, así como por los países latinoamericanos que se "liberaron" de la izquierda.

"Admiramos a los que luchan por sus patrias, admiramos el ejemplo de Israel, que no dejó de ser una nación porque no tenía suelo; admiramos a Estados Unidos; a la nueva Italia, a Polonia, a los países latinoamericanos que se liberaron del Foro (izquierdista) de Sao Paulo y a quienes luchan contra la tiranía en Venezuela", dijo.

Frente a buena parte del cuerpo diplomático acreditado en el país y a todo el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Araújo hizo un discurso de contenido filosófico y religioso, con el que explicó las líneas maestras de su nueva gestión y enalteció la figura del nuevo presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro.

En lo comercial, propuso una firme promoción de las exportaciones brasileñas y sobre todo de las del sector agropecuario, y sugirió que sean planificados nuevos métodos de negociación de acuerdos.

"En algunos casos negociamos acuerdos con modelos de los años 90 y desde los años 90", declaró en una aparente alusión a las largas discusiones para un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se discute desde hace casi dos décadas.

En ese marco, también sostuvo que Brasil ha negociado siempre desde una posición de "debilidad", pero que ahora lo hará "desde una posición de fuerza", en su calidad de "gran productor de alimentos", entre otros factores.

"Hay quien cree que Brasil no tiene poder para nada. Y somos un país universalista, pero eso no significa no tener opiniones ni tampoco querer agradar a todos, porque Brasil no existe solamente para agradar. Quiere ser escuchado y tiene mucho que decir", afirmó.

En lo político, uno de sus objetivos será sumar a Brasil a "la lucha para revertir el 'globalismo'", que buscar poner intereses internacionales por encima de los nacionales, y "llevar a todas partes la sagrada libertad".

Según dijo Araújo, la actuación del país en el sistema político multilateral, "se orientará en función de los que es importante para los brasileños, no para las organizaciones no gubernamentales", y los diplomáticos del país defenderán "los derechos del ser humano" y, entre ellos, "el derecho a nacer".

El canciller apuntó que Brasil no permitirá que "el globalismo mate su alma en nombre de la competitividad" y que eso será evitado "con la palabra", que es "todo lo que necesitamos".

En ese marco, citó también un versículo del evangelio de Juan que Bolsonaro usó durante su campaña y que definirá ahora a la política exterior de Brasil: "Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres", dijo.