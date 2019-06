El candidato argentino Fernández dice que hay que meter "presa" a la "venganza"

El precandidato a la Presidencia de Argentina Alberto Fernández, cabeza de la lista en la que la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015) se postula a la Vicepresidencia, aseveró este martes que cuando llegue al Gobierno quiere "meter presa a la venganza para siempre".

"Quiero que el mes de diciembre metamos preso a alguien. ¿Saben a quién? A la palabra venganza. Vamos a meter presa a la venganza para siempre. Y vamos a abrir los brazos y convocar a todos, todas y todes, me cuesta (la inclusión lingüística) pero hay que incluirlos", afirmó el líder del peronista Frente de Todos en la apertura del 46 congreso de la Asociación Bancaria, en Buenos Aires.

Desde que el pasado 18 de mayo se conoció su postulación, Fernández ha sido muy crítico con los jueces que investigan a la ex jefa de Estado, que se enfrenta ya a su primer juicio por corrupción y está procesada junto a otros de sus exfuncionarios en otras causas por presuntas irregularidades durante su mandato.

Mientras el precandidato considera que ella es inocente y que los magistrados deberán rendir cuentas por sus decisiones, opositores llegaron a hablar de "venganza" si gana el kirchnerismo e incluso especularon con la posibilidad de que la actual senadora sea indultada en caso de llegar al poder.

"Todos queremos cambiar la Argentina, porque esta Argentina así es invivible. Es una argentina profundamente inmoral, profundamente indecente, una Argentina que tiene uno de cada dos chicos debajo de la línea de pobreza", arremetió este miércoles el precandidato a presidente para las elecciones del 27 de octubre, que estarán antecedidas de unas primarias nacionales el 11 de agosto.

En el segundo semestre de 2018, cuando ya se había desatado la recesión económica que sufre el país, el 32 % de la población argentina estaba bajo la línea de pobreza, según los últimos datos oficiales disponibles.

Para Fernández, "ese chico que cayó en el pozo de la pobreza es un chico no que es pobre, es un chico que no tiene mañana", consecuencia, a su juicio, de la "inmoralidad y la indecencia" del actual Gobierno, al que acusa de favorecer a los mercados y no a la población.

"¿Creemos que la mano invisible del mercado va a arreglar el flagelo social que vive Argentina? La mano invisible no es invisible. Tiene guante blanco, son ladrones que se llevan dólares del país permanentemente", enfatizó.

"Cuando los mercados se ríen, llora la gente, (Mauricio) Macri (presidente argentino). De una vez por todas date cuenta", agregó.

Para quien fuera jefe del Gabinete de Ministros de los Ejecutivos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández, el "único negocio" que hará si llega a gobernar el país es "terminar con los pobres y que todos los argentinos tengan trabajo".

"Yo estoy tranquilo porque alguna vez en mi vida, estos mismos tipos me metieron en este laberinto en el que está la Argentina (en referencia a la grave crisis del 2001). 25 puntos de desocupación teníamos. 57 de pobreza. Y en ese laberinto encontramos la salida. Lo encontramos con Néstor, que fue nuestro capitán en ese momento", confesó.

Ahora, continuó, la historia y sus "circunstancias de militancia personal" han hecho que sea él quien tenga que hacerse cargo y ocupar "el lugar que ocupo Néstor".

"Vamos a salir entre todos y entre todas. No tengamos miedo. Vamos a abrazarnos los argentinos y tirar todos para el mismo lado, porque nadie es feliz en el laberinto", subrayó.

"Vamos a convocar también a los que creyeron en Macri. Ellos no son culpables, son estafados y tenemos que abrirles los brazos", concluyó, "sin odios y sin rencores".