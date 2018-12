El candidato opositor anuncia un "día de ayuno y oración" previo a los comicios en RDC

El principal líder opositor en las elecciones del próximo domingo en la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, pidió hoy a todos los congoleños ayunar y rezar el 21 de diciembre, último día de campaña.

"Ese día todos los congoleños deben permanecer sin alimentos para que las elecciones se realicen en paz, el cambio se materialice y el Congo del mañana sea un país de amor", manifestó hoy Tshisekedi en un mitin de campaña en la ciudad de Lubumbashi (sureste), según el medio local Actualité

"Para llegar a ello, debemos pedirle a Dios que cumpla sus promesas en la RDC", sentenció el candidato a la presidencia al frente de la coalición "Dirección al Cambio" (Cap pour le Changement, en francés), fundada junto al excandidato presidencial, Vital Kamerhe.

En los últimos días, la campaña electoral de estos comicios se ha visto salpicada por actos de violencia ocurridos en diversos mítines de la oposición, que se han saldado con cinco personas muertas.

Tres personas fallecieron el pasado 11 de diciembre después de que la policía disparara contra partidarios del opositor Martin Fayulu, que celebraba un acto de campaña en Lubumbashi.

Al día siguiente, una mujer murió en incidentes similares en la localidad de Kalemie (sureste), y el día 13 de diciembre, soldados y policías intentaron bloquear el acceso de Tshisekedi a Mbuji Mayi (centro), causando disturbios en los que murió un joven de 16 años.

Se trata de unas elecciones que llegan con dos años de retraso y en las que por primera vez no participa el actual presidente de la RDC, Joseph Kabila -en el poder desde 2001- que anunció el pasado agosto que no buscaría una tercera reelección, algo que no le permite la Constitución.

A su vez, la oposición lleva meses oponiéndose al uso de máquinas electrónicas de votación, ya que consideran que no cuentan con las garantías necesarias y que podrían funcionar como un vehículo de fraude a favor del oficialismo, pese a que organismos internacionales han avalado su uso.

La noche del 12 al 13 de diciembre, miles de máquinas de votación de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), así como material electoral, fueron destruidas al incendiarse un almacén en Kinshasa.

Más de 40 millones de personas están llamadas a las urnas el próximo 23 de diciembre, en unas elecciones que podrían ayudar a restaurar la paz y la estabilidad perdida desde hace décadas, pese a los temores de posibles brotes de violencia.