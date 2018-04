Un candidato presidencial venezolano denuncia insuficiencia de las garantías de seguridad

El candidato presidencial venezolano Luis Alejandro Ratti aseguró hoy que las garantías de seguridad ofrecidas a los aspirantes a la primera magistratura el 20 de mayo son insuficientes dado el contexto de violencia en el país caribeño.

El reclamó de Ratti se hizo a propósito de la agresión que sufrió el también candidato presidencial Henri Falcón ayer durante un recorrido en la comunidad de Catia, en el oeste de Caracas, cuando un grupo violento presuntamente vinculado al Gobierno atacó a su equipo de campaña dejando a uno de sus miembros gravemente herido.

En una entrevista en el canal privado Globovisión, Ratti aseguró que "el único que cuenta con protocolo de seguridad a nivel presidencial es el presidente de la República (Nicolás Maduro)", lo que señaló como una desventaja indebida frente a los demás candidatos.

"Yo quiero ver que alguien pueda acercarse al presidente para entregarle una carta, para explicarle sus necesidades (...) eso es imposible", dijo.

Los cuatro candidatos que, además de Maduro, aspiran a la Presidencia, son custodiados por, dijo, "una patrulla del Sebin (Servicios Bolivarianos de Inteligencia) con cuatro funcionarios y un vehículo blindado, pero aquí hay alcaldes del Gobierno que tienen cuatro vehículos blindados y más de 15 guardaespaldas".

El candidato, que mantuvo nexos con el chavismo, aseguró que el proceso electoral "no cuenta con garantías transparentes" y que la seguridad de los candidatos "no se está respetando" por "el ventajismo del Gobierno".

"El presidente de la República debió desprenderse de su cargo porque él es tan candidato como nosotros", defendió.

En relación a las condiciones del Consejo Nacional Electoral para la celebración de los comicios, que han sido seriamente cuestionadas por los opositores, Ratti insistió en que no hay transparencia y que en su caso se negó a firmar el acuerdo ofrecido al respecto.

"Henri Falcón no es vocero de todos los candidatos", dijo en relación al principal candidato opositor que participará en la liza, y que firmó el acuerdo de garantías para las elecciones del próximo 20 de mayo.

"Nosotros estamos proponiendo que las elecciones presidenciales sean el 15 de julio, solamente presidenciales, y que las de los consejos legislativos sean el 17 de septiembre", señaló Ratti como una de sus exigencias.

"Si las condiciones no se cumplen en un lapso que nosotros estamos estudiando (..) no podemos participar en estas elecciones, no soy parte de este circo", aseguró.