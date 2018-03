Los candidatos en Costa Rica se lanzan críticas en el último debate presidencial

El candidato oficialista a la Presidencia de Costa Rica Carlos Alvarado criticó hoy en un debate el "escueto" plan de gobierno de su rival, el evangélico Fabricio Alvarado, quien destacó fallos de la actual administración en manejo del gasto público y el aumento de la violencia.

En el último debate de televisión previo a la segunda ronda electoral del próximo domingo, realizado por Teletica, ambos candidatos presidenciales debatieron sobre temas de seguridad, empleo, déficit fiscal y cambio climático, entre otros.

El periodista Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana, criticó duramente el plan de gobierno presentado por su contrincante a la silla presidencial, quien, en su opinión, no cuenta con acciones concretas para sacar adelante al país y solamente tiene 53 páginas.

"Se trata de un plan muy escueto. Nosotros tenemos una propuesta pero usted ni siquiera la ha presentado. Tenemos un programa económico claro, de cómo resolver (el déficit fiscal) desde el gasto, ingreso y eficiencia de lo público y es un plan concreto para presentar a la ciudadanía, pero tengo que recordar que a menos de cuatro días de las elecciones usted no ha presentado ese plan", expresó Carlos.

Durante la campaña previa a la primera ronda del pasado 4 de febrero, los rivales del candidato evangélico criticaron su plan de Gobierno al considerarlo con muchos vacíos y carente de propuestas claras para diversas áreas.

Por su parte, el predicador Fabricio Alvarado, del evangélico Partido Restauración Nacional, indicó que cuentan con un plan de gobierno que los costarricenses pueden encontrar en la página web y que mañana miércoles será presentada una "versión 2.0", que tendrá mayor profundidad en los temas.

"El plan de gobierno nuestro ha sido presentado, he tenido los espacios y está en la página web. Lo hemos hecho con la ayuda de muchas personas expertos y economistas, y las propuestas ahí están", afirmó Fabricio.

Carlos, por su parte, indicó que ese plan ya no será sujeto de escrutinio en un debate, lo que es una "falta de seriedad para los costarricenses".

El evangélico Fabricio Alvarado, además resaltó lo errores cometidos por la actual administración del mandatario Luis Guillermo Solís, en donde Carlos fue nombrado primero como ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, y luego ministro de Trabajo.

El predicador aseguró que su rival ha "tratado de desligarse del actual Gobierno", el cual cerró el 2017 con el récord de una tasa de homicidios de 12,1 por cada 100.000 habitantes, así como el mal manejo del gasto público para solucionar el déficit fiscal que el año pasado terminó en un 6,2 por ciento del Producto Interno Bruto.

"Este Gobierno no ha tenido una responsabilidad con el gasto público y no tuvo responsabilidad para poner este tema en la Asamblea Legislativa desde un principio y eso hace que se evidencie este problema. Siento que el pueblo no cree su propuesta porque no dio un ejemplo (...) igual pasó con la violencia e inseguridad que aumentó y los casos de corrupción pero no voy adentrarme en eso", manifestó Fabricio.

Entre otros temas, Carlos Alvarado expresó que Costa Rica debe continuar trabajando en sus fortalezas de la defensa de la democracia, la paz, respeto por los derechos humanos y en materia ambiental, donde ha sido pionera en protección y donde ahora busca posicionarse como un laboratorio mundial de 'descarbonización' de la economía.

Carlos además tildó a Fabricio Alvarado de utilizar la religión para comprar votos y criticó que esas acciones "son las que han separado al país, con comentarios divisorios y homofóbicos".

Mientras que el evangélico Alvarado se defendió indicando que "se ha utilizado una campaña sucia" porque su discurso ha sido "coherente con ideas concretas. Nos oponemos al matrimonio homosexual, pero respetamos a las personas sexualmente diversas".

Costa Rica ha centrado el debate electoral de los últimos meses entre una posición en contra del matrimonio homosexual y el respeto por los derechos humanos, lo que ha dejado de lado otros asuntos como la seguridad y la economía.

La polémica tomó especial auge luego de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) del pasado 9 de enero a favor del matrimonio gay, que fue emitida después de una pregunta del actual Gobierno costarricense.

El próximo 1 de abril están convocados a las urnas 3,3 millones de personas para elegir al presidente que gobernará Costa Rica a partir del 8 de mayo para el periodo 2018-2022 en lugar de Luis Guillermo Solís.