Los candidatos a las andaluzas esquivan a Vox, que se querella contra Susana Díaz

Los candidatos a la Presidencia de la Junta han tratado de esquivar, en la decimotercera jornada de la campaña de las andaluzas, cualquier referencia a eventuales pactos con Vox, formación que hoy ha presentado su anunciada querella contra la aspirante socialista a la reelección, Susana Díaz.

Con la querella presentada ante el Tribunal Supremo, Vox pretende que se impute a Díaz de los delitos de odio e injurias, después de que la presidenta andaluza le calificara como un partido de "ultraderecha, racista, homófobo y xenófobo" y asegurara que justifica la violencia contra las mujeres.

Pero no ha sido la única iniciativa protagonizada hoy por Vox, que también ha llevado a cabo una protesta ante la Audiencia de Sevilla, en la que ha esgrimido ristras de chorizos que han zarandeado ante la entrada en el edificio de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que son juzgados por el caso de los ERE.

La jornada electoral podría insertarse hoy en las páginas de tribunales porque también ha anunciado el PP que presentará una querella contra el exalcalde de Boadilla Arturo González por falso testimonio: Es "rotundamente falso" que contara a Juanma Moreno las presiones de Luis Bárcenas para que adjudicara obras, han dicho fuentes del partido.

En Vélez-Málaga, el candidato del PP, Juanma Moreno, ha evitado hacer "futurología" sobre la posibilidad de un pacto postelectoral en el que participe Vox: "Hasta el 2 de diciembre no se va a saber cómo queda el mapa político", ha argumentado.

El dirigente popular ha preferido poner el foco en Ciudadanos asegurando que la formación naranja "ya abre la puerta a un posible pacto" con el PSOE.

Sin embargo, el presidente del PP, Pablo Casado, al ser preguntado en Cádiz por Cs y Vox, ha insistido en que su partido estaría "encantado" de recibir los votos de quienes quieran cambiar las cosas en Andalucía.

Como Juanma Moreno, el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, ha esquivado el asunto de un hipotético pacto con Vox señalando que "no se sabe si en un futuro estará o no" en el Parlamento de Andalucía, a lo que ha agregado que su partido "no ha tenido ningún contacto con ninguna fuerza política, ni parlamentaria ni extraparlamentaria".

Y ha lamentado, además, que el presidente del PP-A siga poniendo en duda el 'no' de Ciudadanos al PSOE, lo que ha achacado a que está "desesperado" porque los populares se están "hundiendo".

También ha reiterado sus críticas a la candidata socialista, Susana Díaz, por no querer hablar de "su acuerdo con Podemos".

De lo que pueda ocurrir después de las elecciones autonómicas ha hablado igualmente la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, pero con otro enfoque: "Habrá que acordar políticas concretas para recuperar derechos y no asegurar un sillón" a nadie.

"Quede quien quede por encima, la norma de la próxima legislatura es que tenemos que ser más nórdicos a la hora de hacer política", ha dicho en referencia a los países más acostumbrados a llegar a acuerdos entre distintas fuerzas políticas.

Al margen de los pactos, los candidatos apuran la campaña lanzando algunas de sus ofertas electorales, como la de poner al frente de la Consejería de Agricultura a un representante del sector agrario, que hoy ha prometido Marín, así como eliminar las trabas burocráticas.

El candidato del PP se ha comprometido hoy a aumentar el control de las condiciones de entrada para los productos pesqueros de otros países, para evitar la competencia desleal "de ningún otro rincón del Mediterráneo", y ha asegurado que combatirá el furtivismo.

Y Teresa Rodríguez ha repetido que el objetivo principal de Adelante Andalucía es que la siguiente generación "no se acostumbre a vivir sin derechos", lo que supone "sacar a corto plazo" medidas antes de que los jóvenes se habitúen "a la precariedad y a los recortes en educación y en sanidad".

La candidata socialista, Susana Díaz, no ha tenido por la mañana ningún acto electoral, pero como presidenta de la Junta ha reivindicado en un acto institucional con empresarios la estabilidad que ha tenido durante su mandato la comunidad.

"La estabilidad es cosa de todos. Gobernar no es impedir que otro lo haga", ha aseverado la jefa del Ejecutivo andaluz, quien ha reiterado que no va a no utilizar el voto de los ciudadanos para "bloquear" las instituciones.