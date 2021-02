Los candidatos contrastan sus propuestas para revertir la crisis sanitaria entre reproches

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

Los candidatos a las elecciones catalanas del 14 de febrero han defendido este martes sus propuestas para revertir los efectos de la pandemia y los que tienen responsabilidad de gobierno han defendido su gestión, aunque todos se han reprochado su forma de actuar durante la crisis sanitaria.

Así ha sucedido en el debate electoral organizado por TV3 con el candidato de Cs, Carlos Carrizosa; la del PDeCAT, Àngels Chacón; el de ERC, Pere Aragonès; el del PSC, Salvador Illa; la de los comuns, Jéssica Albiach; la de la CUP, Dolors Sabater; el del PP, Alejandro Fernández; el de Vox, Ignacio Garriga, y la de Junts, Laura Borràs.

Illa ha reivindicado su gestión de la pandemia al frente del Ministerio de Sanidad, ha planteado reforzar el sistema sanitario catalán aumentando la inversión de la Generalitat a 1.700 euros por habitante, y al centrar los reproches de todos los candidatos ha reclamado que, si él no da lecciones, no se las den a él y no apoyar sus recursos en "falsedades".

Aragonès le ha recriminado que esta inversión por habitante que propone es inferior a la que hizo en 2020 el Govern, según él, y ha acusado al Gobierno central de no haber dado ayudas directas a los sectores afectados por las restricciones, además de insistir en que Illa aclare si aceptará los votos de Vox para ser investido porque cree que el socialista "todavía no lo ha negado".

Aragonès le ha pedido concretamente que aclare si va a aceptar los votos de Vox por activa o por pasiva en una eventual investidura e Illa le ha replicado: "Ni por activa ni por pasiva ni por perifrástica"

Por su parte, Borràs ha tachado los reproches entre Illa y Aragonès como un "falso enfrentamiento", ya que cree que PSC, ERC y los comuns acabarán pactando un tripartito, y ha defendido que Cataluña necesita robustecer su sistema sanitario pero que la "infrafinanciación crónica" que atribuye al Estado lo complica.

Desde los comuns, Albiach ha pedido a Borràs que aclare con qué dinero quiere fortalecer el sistema sanitario si "quiere convertir Cataluña en la Andorra del sur" y emular el 'dumping fiscal' que asegura que se da en Madrid, ha subrayado la necesidad de que la sanidad sea pública y ha destacado la gestión de los ERTEs del Ministerio de Trabajo encabezado por Yolanda Díaz (UP).

La 'cupaire' Dolors Sabater ha acusado al resto de interlocutores que presenten cifras y medidas "de maquillaje" mientras en Cataluña se ensanchan las desigualdades y les ha pedido bajar a la calle y conocer de primera mano lo que sucede en el día a día de los catalanes tras recordar su pasado como alcaldesa de Badalona (Barcelona) y la tradición municipalista de los 'cupaires'.

Además, Chacón ha apostado por que, además de abordar reformas estructurales, es prioritario hacer medidas urgentes como alargar los ERTos, hacer un programa de test masivos y una desescalada de las restricciones territorializada, así como hacer caso a los expertos: "Ninguno de nosotros es experto en salud".

REPROCHES ENTRE VOX, PP Y CS

El popular Alejandro Fernández ha centrado sus críticas en Illa, al que ha acusado de haber rehuido de sus responsabilidades cuando era ministro de Sanidad, y en Garriga, al que ha afeado que prometa acabar con el modelo de autonomías pero a la vez quiera entrar en el Parlament, por lo que ve sus promesas como "populistas".

Carrizosa se ha añadido a estas críticas a Vox, a quien ha definido como negacionistas: "Es un peligro ocultar que el virus es malo para la salud", por lo que ha exigido que antepongan la salud pública por encima de los intereses electorales.

Garriga se ha defendido de estas acusaciones afirmando: "Si decir que el separatismo ha robado es ser populista, pues soy populista, Si decir que la negligente gestión ha provocado muertes es ser populista, pues soy populista".