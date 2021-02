Los candidatos a las elecciones se reprochan errores en la gestión de la pandemia y urgen a mejorar la sanidad

Piden más recursos para atención primaria e insfraestructuras de los centros

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

Los candidatos a las elecciones catalanas del 14 de febrero se han reprochado este viernes los errores que creen que han cometido tanto los partidos en el Gobierno como en el Govern en la gestión de la pandemia, y han urgido a mejorar el sistema público de salud, en el marco de la campaña de vacunación.

En el debate celebrado este viernes en Ser Catalunya, el candidato del PSC, Salvador Illa, ha reprochado a la candidata de Junts, Laura Borràs, que no votaran a favor en el Congreso de las prórrogas del estado de alarma, y le pide hacer autocrítica: "Lo que pedía aquí (en Catalunya) votaba que no en el Congreso".

Borràs se ha reafirmado en su 'no' porque, a su juicio, el modelo de Illa no es bueno para Cataluña: "Dijimos y diremos que no con mucha firmeza, porque no contribuiremos a lo que han hecho, que es desasistir a la población"; y la sostenido que en Cataluña la receta sea más la del expresidente Quim Torra que no la de Illa, ha dicho textualmente, a lo que el socialista ha replicado que Torra es el pasado.

Por su parte, el candidato de ERC, Pere Aragonès, ha defendido que para mejorar el sistema sanitario se necesitan más recursos, que Catalunya los tiene y los genera, pero no los administra, en sus palabras; y ha respondido a las críticas de la candidata de los comuns, Jéssica Albiach, sobre la vacunación diciendo que "no es honesto plantear dudas".

Así se ha expresado después de que Albiach haya dicho que la primera semana de vacunación no fue bien, además de haber planteado desprivatizar la sanidad y aclarar el sistema, porque cree que ahora mismo "lo público, lo privado, lo concertado y lo externalizado está todo mezclado".

La candidata de la CUP al 14F, Dolors Sabater, ha criticado a Albiach que esté haciendo propuestas de desprivatizar la salud y que en cambio esté sosteniendo un Gobierno que hace todo lo contrario, según ella: "¿Illa lo dice? ¿A qué precio? ¿Cómo es que no lo hemos visto en tener más recursos?".

La candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, ha reprochado a Illa que haya descartado que en la vacunación puedan participar las farmacias por argumentar que se tiene que hacer en un entorno médico: "Creer que los farmacéuticos no son profesionales, que no son serios o no tienen responsabilidad integrada en su manera de hacer, creo que no toca".

Además, el candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha reprochado al Govern destinar dinero para el proceso independentista que, a su juicio, se podría destinar a sanidad; y ha afeado a Illa y a Albiach poner por encima "el modelo ideológico a la eficacia" a la hora de hacer colaboración público-privada para test y vacunación.