Los candidatos a liderar el PP, unidos para honrar al primer presidente de Galicia

Así, a primera hora de este viernes han acudido al tanatorio compostelano de Boisaca para trasladar sus condolencias a la familia. La expresidenta Soraya Sáez de Santamaría llegó la primera, acompañada de los exministros Íñigo Méndez de Vigo y Fátima Báñez y, poco después, lo hizo Pablo Casado, arropado por el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado.

Los dos candidatos han hecho hueco a su agenda electoral para el Congreso para rendir homenaje al que, en palabras de Pablo Casado, representa el "galleguismo constitucional" y es referente, como también subrayó Santamaría, del Partido Popular en España.

Tanto Casado como Santamaría han estado acompañados del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien despedió a la vicepresidenta en el aparcamiento del tanatorio, toda vez que este viernes tiene programados otros actos de partido. Santamaría recordó que "era un hombre muy cariñoso y muy cordial" y ha subrayado que "conserva" los recortes de las reflexiones de Albor escritas en el periódico local 'El Correo Gallego' y que él mismo le enviaba.

Casado, al ser preguntado por si tuvo ocasión de hablar de una candidatura única con su rival en la contienda interna, ha destacado que este viernes les ha unido el "homenaje" a Albor y ha reivindicado "el legado de los mejores".

"HUMANISTA"

La exvicepresidenta ha destacado que se trataba de un médico "humanista" y ha subrayado su "humor tan fino". "Conversar con él es uno de los placeres que a veces te da la política y que a mí me lo dio, y me quedo con eso", ha apuntado Santamaría, quien ha rechazado contestar a cualquier otra cuestión porque "no es el sitio, ni el lugar".

Pablo Casado ha lamentado que ha desaparecido uno de los "referentes": "Humanista, austera, honrada, brillante y fundador del galleguismo constitucional que tan bien encarna el PP de Galicia". Así, ha invitado a "sentirse todos herederos de una forma de hacer política", también a nivel internacional y europea.

El exvicesecretario de Comunicación expresó su "admiración" hacia Albor. "Hemos hablado de Gerardo Fernández Albor porque tanto Soraya como yo admiramos que ese legado lo hayan recogido sus sucesores, tanto Fraga como Alberto Núñez Feijóo", ha concluido, al ser preguntado por si habían hablado de una eventual candidatura conjunta.