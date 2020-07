Cañete pide al PP vigilar al Gobierno para que los fondos de UE no se usen en "programas caducos" basados en ideología

Avisa que esos fondos no eliminan la obligación de los Estados de sanear sus finanzas públicas

El exministro de Agricultura y excomisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha asegurado este martes que el PP tiene una "enorme responsabilidad" porque debe vigilar al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos para que los fondos europeos vayan destinados a crecimiento verde o digitalización, y no se usen en "programas caducos" y en hacer "política ideológica", en alusión al partido morado que preside Pablo Iglesias.

Así se ha pronunciado en su intervención en las jornadas 'Activemos España en Europa' organizadas por el PP en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense celebrados en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial. Le ha acompañado en este debate la exministra Isabel García Tejerina, mientras que el líder del PP, Pablo Casado, ha escuchado sus discursos en primera fila.

Así, Cañete ha subrayado que el PP debe implicarse para que ese dinero se use "con racionalidad" y no vaya destinados a "aplicar programas obsoletos y caducos" o "veleidades partidistas". A su entender, no se puede "hacer política ideológica desde el Gobierno" sino que hay que "solucionar los problemas de los españoles".

"Estamos en un momento histórico y en el PP tenemos una enorme responsabilidad de llamar a que el Gobierno utilice los fondos europeos para fines adecuados a los que se han establecido y que se traduzcan en creación de empleo de calidad, seguir en la senda de crecimiento verde o avanzar hacia la digitalización", ha enfatizado.

Cañete ha afirmado que hay que recuperar la economía tras la crisis del coronavirus y ha añadido que esto "no es barra libre". "No es una financiación incondicional", ha avisado, para añadir que hay que presentar un plan que supervisará y evaluará Bruselas.

El excomisario ha explicado que esos fondos europeos tienen tres vectores de crecimiento fundamentales: el pacto verde europeo como estrategia de crecimiento, la digitalización como necesaria para tener soberanía tecnológica y la resiliencia, preparando los sistemas sanitarios y de protección civil. Según ha recalcado, ese dinero debe usarse "en esos tres ejes" y "no vale anestesiar a la población con todo tipo de placebos que se puedan inventar desde los presupuestos públicos".

Además, Cañete ha advertido de que los fondos europeos "no eliminan la obligación de los Estados miembros de sanear sus finanzas públicas". Según ha añadido, aunque con la pandemia se han suspendido transitoriamente las reglas del pacto de estabilidad, "dentro de dos años" se volverá a esas reglas y España "debe tener unas fianzas públicas que le preparen para cumplir como socio de la UE".

"No solo se es socio para recibir subvenciones sino también para tener unas finanzas que contribuirán al fortalecimiento del euro en su conjunto", ha abundado el excomisario de Acción por el Clima y la Energía.

Cañete ha señalado que el teletrabajo el funcionamiento de las plataformas logísticas han sido los dos "fenómenos" de la pandemia. Además, ha pronosticado que el teletrabajo tendrá una "influencia clarísima" en el futuro y en el caso de las segundas ha dicho que "lo malo" es que no son parte de empresas europeas.

Además, ha destacado que durante la crisis del Covid-19 "no han faltado alimentos en la UE". "Hay que tener una soberanía alimentaria que tenemos que cuidar y preservar. Por eso es importante que en el próximo presupuesto europeo no haya reducciones al sector agrario", ha indicado.