Cantabria acudirá a los tribunales si el lobo acaba con protección especial

Santander, 2 sep (EFE).- El consejero de Desarrollo Rural y Ganadería, Guillermo Blanco, ha advertido este jueves al Ministerio para la Transición Ecológica de que, si finalmente se incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), el Gobierno cántabro acudirá "ese mismo día" a los tribunales.

Tras presentar la Feria Alimentaria de Valderredible, a preguntas de los periodistas, el titular de Desarrollo Rural ha afirmado que el Ejecutivo autonómico ya tiene preparada la documentación para intentar evitar la protección especial del lobo ibérico porque la comunidad "en su conjunto" está "totalmente en contra".

En este sentido, ha señalado que se oponen a la inclusión del lobo en el Lespre todos los diputados del Parlamento autonómico, a excepción de uno, todos los ayuntamientos, y todos los miembros del Gobierno regional.

Blanco ha asegurado que en Cantabria "la caza deportiva del lobo no existe", sino que se extraen ejemplares para controlar su población, que hasta el 31 de julio de 2022 está previsto que sean 34, aunque si se da esa protección al lobo quedaría en suspenso el plan de gestión de la especie y con él ese control.

Todo ello siempre que la Justicia no admita las medidas cautelares que planteen en su momento las comunidades autónomas.

Ese plan se ve "reforzado en algunas cacerías de jabalíes, esas sí, con la extracción de uno o dos ejemplares que también marca el plan de gestión", ha explicado.

"Pero que no engañe a nadie. En Cantabria, y me consta que en el resto de las comunidades, no se caza el lobo deportivamente", ha dicho en referencia al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien ayer anunció en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que confía en que el lobo ingrese en el Lespre este mes.

Blanco ha recordado que el Consejo de Estado pidió al Ministerio explicaciones sobre su decisión "unilateral" en contra de las cuatro comunidades que aglutinan "el 95 %" de lobos en España: Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia.

"El Consejo de Estado tiene que valorar, resolver e incluso entiendo que darnos audiencia a las comunidades autónomas, espero", ha dicho Blanco, quien duda de los plazos que ha dado el secretario de Estado y las condiciones en las que se va a incluir al lobo en ese listado.

A juicio del consejero, lo que quiere evitar el Ministerio es "el control letal del lobo". Y ve "imposible" encontrar un equilibrio a la población del lobo estando en el Lespre.