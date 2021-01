Cantó cree que "corona, justicia y Europa" evitarán que España acabe en "nada" como una "'plurirrepública' bananera"

Alerta del "peligro" que a final de legislatura el gobierno permita elecciones en Cataluña o País Vasco que "acaben desmembrando" España

El líder de Ciudadanos (Cs) en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha considerado que "la corona, la justicia y Europa" son los "tres pilares" que van a defender a España "de acabar dentro de nada en una 'plurirrepública' bananera".

Así se ha pronunciado el también síndic de Ciudadanos en Les Corts en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha afirmado: "Yo sí creo que corremos peligro de que al final de la legislatura el gobierno central permita unas elecciones en Cataluña y el País Vasco y acabemos desmembrándonos".

En este sentido, cree que los "dos frenos" son la corona, "por eso van a por ella" y la justicia. De hecho, este sería el "gran peligro que corre este país", el "asalto a la corona y la justicia, y a Europa no porque no pueden".

Sobre la justicia, Cantó considera que debería ser "completamente independiente" y habría que dejar que "sean los jueces quienes gobiernen los órganos de la justicia".

Así, ha criticado la posición del PP al respecto de esta situación ya que Ciudadanos viene diciendo que "no hay que repartirse la justicia" como "han hecho en ocasiones" los 'populares'.

Esta es, para Cantó, una de las líneas en las que su formación se encuentra más "lejos" de los 'populares', como también lo es la educación. "Hemos hablado muchas veces de educación y la Ley Celaá, pero esto empezó con el PP y sigue en Galicia, y aquí --en la Comunitat Valenciana-- empezó con el PP". Por ello, ha defendido que son "muy distintos": "Somos un partido liberal, el PP no, es conservador".

Respecto a la otra formación estatal en la oposición, Vox, ha aseverado: "A mí no me preocupa Vox, me preocupa Podemos, Esquerra, Bildu, la CUP, el 'sanchismo'. Eso me preocupa".

CONSULTA EN CATALUÑA

En este sentido, ha argumentado que Podemos "quiere facilitar una consulta en Cataluña" por "activa y por pasiva". "Si les damos una consulta a los secesionistas, por mucho que vendamos que no es vinculante, olvídense, estamos perdidos", ha agregado.

A su juicio, "no hace falta" que ganara el sí a la independencia en esta votación: "No han ganado en el pasado y lo han vendido como una victoria aunque participaran cuatro gatos con unas urnas de plástico".

"Ellos son muy buenos haciendo propaganda, y por desgracia el gobierno central y el constitucionalismo en Cataluña tiró la toalla hasta que llegó Ciudadanos", ha manifestado. "¡Menos mal que llegó Ciudadanos!", ha exclamado.

VE "COMPLICADO" MEJORAR RESULTADOS

Respecto a las elecciones catalanas del 14 de febrero, Cantó ha indicado que ve "complicado" mejorar los resultados de las de 2017 (cuando Cs fue primera fuerza en el Parlament), y ha asegurado que el objetivo es "no mejorar lo que pasó hace tres años, sino lo que pasó el año anterior".

Cantó ha defendido que su formación pide "dejarse de debates estériles" en Cataluña y ha instado a los independentistas a que "dejen de dar la paliza con estas tonterías". "A estos les da igual todo, prefieren ser dueños de un solar aunque tengan que derruir todo el edificio de los catalanes", ha agregado.

Para el líder de Cs en la Comunitat Valenciana, lo ideal en Cataluña sería "un tripartito bueno" con PSC y PP, pero "es muy posible que si el PSC obtiene muchos votos facilite un tripartito malo" con Esquerra Republicana y los 'comuns'. A su juicio, este sería "el último golpe" a una sociedad "agotada, exhausta, pero sobre todo, muy empobrecida".

De hecho, ha argumentado que "hay un éxodo salvaje" en Cataluña de "miles de personas huyendo de allí" y cree que "empieza a ser muy peligroso el nivel de acoso que puede haber por el tema de la lengua".

PAÍS VASCO

Situación similar observa en el País Vasco, donde cree que "el PNV cometió el error brutal de darle el poder al sanchismo y a Podemos" porque Bildu se les va a "comer".

"El PNV no quiere separarse de España porque es un partido subvencionado por el resto de España. No el PNV, sino el gobierno vasco. A Bildu esto le da igual, esto le importa un rábano, hará lo que sea aún empobreciendo esa comunidad autónoma", ha manifestado.