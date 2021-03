Cantó, a la espera de la Ejecutiva de Cs: Estoy deseando poder expresarme

Valencia, 11 mar (EFE).- El coordinador autonómico de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana y portavoz de su grupo parlamentario en Les Corts, Toni Cantó, está a la espera de que se convoque la Ejecutiva del partido: "Estoy deseando poder expresarme en ese foro", ha dicho.

Cantó ha manifestado que será en ese espacio donde exprese su opinión sobre la decisión de Cs en Murcia y las consecuencias que ha tenido en otras comunidades como Madrid y Castilla y León, una Ejecutiva que han solicitado él y otros miembros del partido pero que todavía no tiene fecha de convocatoria.

En los pasillos de Les Corts Valencianes, ha señalado que primero dará su opinión en esa reunión sobre lo sucedido este miércoles, y ante la insistencia de los periodistas por conocer qué análisis realiza, se ha remitido al comentario que hizo en su cuenta de Twitter, donde se expresó "claramente" y llegó hasta donde quiso llegar.

En ese tuit Cantó dijo: "Cualquiera que me conozca puede imaginar qué pienso de la decisión que ha tomado mi partido en Murcia y de las consecuencias que eso acarrea. Como gran parte de la ejecutiva, no era conocedor de esta decisión. He pedido una convocatoria urgente para trasladar allí mi opinión".

El portavoz de Cs ha lanzado un mensaje de tranquilidad respecto a las instituciones donde gobierna conjuntamente con el PP, como la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante y otros gobiernos locales, y ha asegurado que está satisfecho con esos acuerdos y no cree que nadie se plantee ningún cambio en ellos.

Y ha señalado que incluso cuando ha habido algún problema, como ocurrió en la Diputación de Alicante con la vacunación supuestamente irregular del diputado provincial y alcalde de La Nucía, el popular Bernabé Cano, el presidente de la corporación, Carlos Mazón, "hizo lo que pedíamos y le quitó las competencias".

Ha reconocido estar preocupado por el panorama político que se ha abierto pero ha asegurado sentirse "firme y fuerte" y no tener miedo ante este tipo de situaciones.

Previamente a estas declaraciones en los pasillos, Cantó se ha referido también brevemente a la situación interna de su partido durante la sesión de control al Consell en el pleno de Les Corts.

Y lo ha hecho al referirse a la situación de la Comunidad de Madrid, donde "hasta ahora" cogobernaba Ciudadanos con el PP, que "como decía Pío Cabanillas, cuerpo a tierra, que vienen los nuestros".

Cantó se ha pronunciado así durante la sesión de control al president de la Generalitat, Ximo Puig, en la que se ha referido a la variación del empleo en España hasta febrero y ha destacado que la mejor comunidad de toda España es Madrid, donde hasta ahora cogobernaba Cs, mientras que la Comunitat Valenciana está "no en la cola, en la colísima".