La capital se abre a retrasar renovación de la flota de reparto en el centro

El Gobierno de Manuela Carmena mantiene las restricciones para impedir que a partir de 2020 las furgonetas más contaminantes accedan a Madrid Central, pero se abre a posponer esta fecha evaluando los ritmos de renovación de la flota.

Así lo ha explicado la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, junto a la coordinadora general de su área, Paz Valiente, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno extraordinaria que hoy ha aprobado de forma definitiva Madrid Central, que entrará en vigor el 30 de noviembre.

Desde ese día, si no hay nuevos retrasos, solo podrán ir en coche al centro los residentes, sus invitados, quienes tengan plaza de garaje, los vehículos menos contaminantes (Eco y Cero Emisiones) y quienes acudan a un aparcamiento, siempre que su vehículo tenga distintivo ambiental.

Además, esta garantizado el acceso de los vehículos de emergencia suministro, carga y descarga, prestadores de servicio, hay permisos para los coches de administraciones públicas o autoescuelas y por supuesto el transporte público colectivo -taxis, autobuses y VTC- y modos de transporte limpios.

Según los actuales plazos a partir de 2020 no podrán entrar las furgonetas sin distintivo ambiental y desde 2022 tampoco podrán acceder los vehículos ligero de etiqueta B mientras que en el caso de los camiones no entrará en 2023 los carentes de distintivo y en 2025 no accederán los de etiqueta B.

Valiente ha subrayado que es "fundamental" garantizar el modo de vida de estos profesionales y "al mismo tiempo hay que dar los incentivos suficientes para que esa renovación de flota se produzca".

Además, se evaluará el funcionamiento de las 10 autorizaciones puntuales al mes de comercios y establecimientos de hostelería, que se reducen de las 20 de las actuales APR, aunque el Ejecutivo defiende que el sistema mejora porque estos permisos ya no serán necesarios para autorizar el acceso de los proveedores, que se registrarán de forma telemática presentando el IAE.

Tras el diálogo con diversos colectivos, se ha creado un registro para que accedan en coche los trabajadores nocturnos y autorizaciones a las familias con hijos escolarizados en el distrito centro, que gestionarán los propios centros educativos.

El Gobierno de Manuela Carmena ha detallado además el calendario de implementación.

A partir de hoy mismo, 29 de octubre, pueden solicitar sus altas en Madrid Central los vehículos que hagan carga y descarga y los de movilidad reducida y el 28 de noviembre podrán empezar a registrarse los trabajadores nocturnos, a través del 010.

Los residentes no tendrán que hacer ninguna gestión ya que de forma automática las matrículas de los coches de los empadronados en el distrito Centro pasarán a ser dadas de alta.

Además, el 1 de noviembre arrancará una campaña informativa sobre Madrid Central, que empezará a funcionar en pruebas con control "a pie de calle" de policías y agentes de movilidad, que se hará de forma aleatoria en el interior del área y no contará con controles de acceso, como sí se había aplicado en Navidad.

A partir del 8 de enero el Ayuntamiento enviará cartas avisando de los incumplimientos, un período de "multa-no multa", en palabras de Sabanés que se extenderá dos meses, por lo que las sanciones económicas arrancarán en el mes de marzo.

"Las señales están para cumplirlas y vamos a tener más controles informativos aleatorios en el interior que filtros de acceso", ha explicado Sabanés que junto al concejal presidente de Centro, Jorge García Castaño, ha pedido que en épocas de gran afluencia como las navidades se vaya al centro en transporte público.

Respecto al acceso a los aparcamientos no habrá itinerarios concretos y se instalarán pantallas sobre el grado de ocupación en los principales puntos de entrada a Madrid Central.

Los concejales de Ahora Madrid han defendido que Madrid Central no se ha impuesto, sino que se ha dialogado desde 2016 reuniéndose con todos, pero hay reivindicaciones que son "inviables", ha añadido.